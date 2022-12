Het is warm op de Onderwijsboulevard, Avans werkt aan oplossing

Verwarming in OE002A op maandagmiddag 5 december

Vanwege een technisch probleem was het begin november ijzig koud op de Onderwijsboulevard in Den Bosch. Eenmaal opgelost, diende zich een nieuw mankement aan en is het nu juist bedrukkend warm in sommige ruimtes op de Bossche locatie.

Ruim 21 graden tikt de thermometer aan op het moment van schrijven. Op ServicePunt maken verschillende Avansmedewerkers melding van de hoge temperatuur. Het probleem is van tijdelijke aard, volgens directeur Huisvesting Arnaud Opdam. “Een stukje software dat de temperatuur reguleert, blijkt niet goed te werken.”

“Afgelopen week is geconstateerd wat de precieze oorzaak is waardoor de temperatuur 21 graden of hoger wordt”, zegt Opdam. Een stuk van dit probleem is inmiddels verholpen. Het is een kwestie van afwachten of we de juiste instelling hebben doorgevoerd omdat er wat tijd overheen gaat voor de temperatuur in het hele gebouw verandert.”

Een andere factor die het zoeken naar de juiste temperatuur moeilijk maakt, is dat de verwarming in de nacht weer lager wordt gezet. “Om 07:00 uur in de ochtend gaat die weer aan, maar het duurt even voor het aangenaam wordt.” Het verwarmingssysteem van Avans is opgedeeld in meerdere kleine systemen. Daardoor kan het dus voorkomen dat het in de ene ruimte warm is en in de andere koud.

17 graden

Avans maakte in april van dit jaar bekend de thermostaat standaard op 19 graden te zetten in verband met de huidige energiecrisis. Maar een temperatuur onder de 19 graden – tijdens het technische probleem bereikte de thermometer namelijk 17 graden – is een beetje te veel van het goede, volgens Opdam. “De hoge temperatuur die er nu is op de Onderwijsboulevard is zeker niet duurzaam, ook niet met het oog op het 19-gradenbeleid. Toch hebben we liever dat Avansmedewerkers het tijdelijk iets te warm hebben, dan te koud.”

Naar verwachting is het warmteprobleem deze week opgelost.