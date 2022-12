Verbouwing Xplora eind januari van start

Impressie van Open X op de Hogeschoollaan

De verbouwing van Xplora op de Hogeschoollaan in Breda gaat op maandag 30 januari van start. Open X, zoals het verbouwde gedeelte gaat heten, zal in het najaar van 2023 klaar zijn.

Voorbereidingen

In januari is Xplora nog open maar zullen er al voorbereidende werkzaamheden zijn. De werkplekken voor studenten verplaatst Avans naar andere plekken binnen het gebouw, verspreid over alle verdiepingen.

De vergaderruimtes, HX210, HX211 en HX232 zijn nog tot en met 20 januari te gebruiken. Na de kerstvakantie worden daar de digiborden weggehaald. De overige vergaderruimtes in Xplora zijn na de kerstvakantie gesloten.

Een gedeelte van de plattegrond van Open X

Stiltewerkplekken

Open X wordt een plek voor interdisciplinair onderwijs, onderzoek en ondernemerschap. Studenten en medewerkers kunnen er terecht voor onder andere stiltewerkplekken, studieplekken, exposities, het Avans Ondernemerscentrum (AOC), International Community en de Avans Innovative Studio (AiS).