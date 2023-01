Illustratie: Lotte Verheul

Een fysieke ontmoetingsplek voor studenten op verschillende Avanslocaties, waar iedereen die het nodig heeft even stoom kan afblazen en een connectie kan maken met anderen. Dat is de wens van Claudia van Berge Henegouwen, derdejaarsstudent Ruimtelijke Ontwikkeling in Tilburg. Haar pitch daarvoor viel bij het designteam Diversiteit & Inclusie onlangs in de smaak.

Als student met ADHD worstelt Claudia al haar hele leven met het maken van connecties met mensen in groepen waar ze niemand kent. Ook op Avans lukte het haar in eerste instantie niet om aan te haken bij studiegenoten. “Toen dacht ik: ik kan toch niet de enige zijn die dat heeft? Ik zocht naar een plek binnen Avans waar ik dat met anderen kon bespreken, maar die is er niet. Dat vind ik jammer”, vertelt Claudia wanneer haar gevraagd wordt waarom ze een fysieke community wil opzetten binnen de hogeschool. “We zijn als studenten jongvolwassenen in de piek van onze sociale ontwikkeling, dat is heel belangrijk. Daar mag een school best een plek voor bieden, want waar anders? Toen ik het aan studiegenoten vroeg, vertelden ze me dat ze daar hetzelfde over dachten. Veel studenten missen een connectie met elkaar.”

Claudia

Avansbreed

De Tilburgse student wil daarom een community opzetten met ruimtes in elke Avansstad waar studenten die er behoefte aan hebben met anderen kunnen samenkomen. Om te relaxen, een bordspel met elkaar te spelen, voor filmavonden of om te luisteren naar presentaties van elkaar. “Om studenten in contact te brengen met elkaar en eenzaamheid te voorkomen of verminderen. Steeds meer van ons ervaren enorme stress en voelen zich mentaal niet lekker. We praten amper met elkaar over toekomstdromen en problemen, veel studenten kwijnen langzaam weg”, vertelt Claudia. “Met de community hoop ik studenten een kans te geven om de verbinding met elkaar te zoeken, samen leuke dingen te doen en elkaar te helpen. Het is een middel om persoonlijke groei te stimuleren.”

“Of het nou voor kleine of grote activiteiten is: go for it. Als je nu ergens met elkaar wilt samenkomen, en dus niet in Xplora waar studenten soms druk overleggen waardoor er geen rust is, is er geen geschikte plek. Met de fysieke ruimtes wil ik er een Avansbreed fenomeen van maken”, vertelt de Avansstudent.

Het initiatief heet voor nu ‘De Buitenbeentjes’. “Omdat in mijn ogen niemand én iedereen een buitenbeentje is. We zijn allemaal op onze eigen manier anders/buitenbeentjes. Laten we dus ‘het buitenbeentje zijn’ herclaimen. Neurodivers zijn, queer zijn of een andere etniciteit hebben is gewoon deel van het ‘normaal’. Zelf heb ik ADHD en ben ik queer, maar ik voel me en ben zeker niet ‘anders’ dan anderen. Net als iedereen ben ik gewoon mens en alle mensen mogen er zijn. En dat is normaal.”

Volgens Claudia is het niet zo dat er op Avans nog geen initiatieven zijn voor studenten die ‘buiten de norm’ vallen. Zo wijst ze onder andere op de Roze Helpdesk, een groep voor LHBTQI+-studenten. “Maar niemand weet van elkaar waar ze nou precies mee bezig zijn, voor mijn gevoel is het allemaal een beetje rommelig. Dat is jammer, want er zijn een hoop mooie initiatieven binnen Avans. Ik wil ze aan elkaar verbinden en studenten zo samenbrengen.”

Pitch

Hoe de ruimtes er precies uit moeten gaan zien, dat weet Claudia nog niet. Maar dat er iets gaat komen, weet ze zeker. Onlangs pitchte ze haar idee aan het Designteam Diversiteit & Inclusie van Avans, waar ze positieve reacties kreeg. Daar ontstond ook het idee voor de de nog op te richten community om bijvoorbeeld samen op te trekken met Student Support, dat sinds kort met huiskamers werkt. “We gaan kijken hoe we in de toekomst nauw kunnen gaan samenwerken. Dat is super positief”, zegt Claudia enthousiast.

“Iedereen moet zich in de ruimte gaan thuis voelen. We willen de plek zo inrichten dat iedereen naar binnen wordt getrokken. Zo van: ‘Hey, dit is een ruimte voor mij, ik mag hier ook zitten’. Niemand wil namelijk alleen zijn, en dit moet daarbij helpen.”

De volgende stap van het proces voor Claudia en de werkgroep die ze heeft samengesteld, is op papier zetten hoe de ruimtes er precies uit moeten gaan zien. Avans gaat een aantal gebouwen verbouwen, en daarin hoopt de derdejaarsstudent een plekje te krijgen voor haar community. Bij Student Support hopen ze al eerder zichtbaar te zijn, het liefst dit collegejaar nog. “Dat we iets gaan doen is duidelijk. Daar heeft iedereen ook ‘ja’ op gezegd. Het moet echt iets zijn van studenten, en voor studenten. En dat komt er ook.”

Wie wil meedenken met Claudia over de in te richten community en fysieke ruimte, mag haar een bericht sturen via Teams.