Een carnavalsfeest voor internationale studenten: hét moment voor een lesje ‘Southern Dutch culture’

Foto: MEZZ Breda

Aanstaande donderdag organiseert Avans een carnavalsfeest voor haar internationale community. ‘’Carnaval is hier in het zuiden des lands hét moment om aandacht te geven aan een stukje ‘Southern Dutch culture’’, zegt Joost van Hilst, projectleider van Avans International Community (AIC).

AIC wil met dit feest studenten met elkaar verbinden. Daarnaast leren ze meer over Nederland. ‘’Het carnavalsfeest is een manier om internationals kennis te laten maken met een stukje (Zuid-)Nederlandse cultuur’’, zegt de projectleider. Studenten komen verkleed en er wordt gedurende de avond ‘Dutch Finger Food’ uitgedeeld. Ook is er een prijs voor de best verklede student.

Muziek

Er is rekening gehouden met de muziekkeuze gedurende de avond. ‘’We hebben de DJ gevraagd om een mooie mix van Nederlandse carnavalsmuziek én internationale muziek te draaien’’, zegt Van Hilst.

Naast studenten, zijn ook internationale medewerkers van Avans welkom. ‘’Wij hebben op Avans ook tientallen medewerkers die geen Nederlandse nationaliteit hebben. Ook zij behoren tot de internationale community en hebben dus een uitnodiging ontvangen.’’ Volgens Van Hilst waarderen de internationals zulke initiatieven zoals het carnavalsfeest. ‘’De onderliggende gedachte is wat er echt toe doet. Weet dat je gehoord en gezien wordt, dat je juist hier kunt netwerken en socializen’’, zegt hij.

Aandacht

Volgens Van Hilst krijgen internationals steeds meer aandacht. ‘’Maar ze mogen nog wat zichtbaarder zijn binnen de organisatie. Dat doen we onder andere door sociale activiteiten te organiseren, zoals dit carnavalsfeest.’’ Naast sociale activiteiten, organiseert AIC in samenwerking met Avans Extra onder andere ook extra-curriculaire activiteiten, zoals workshops in het Engels. Met de opening van OpenX zal er tevens een exclusieve ruimte komen voor de internationale community waar ze elkaar fysiek kunnen ontmoeten.

Internationale studenten kunnen zich gratis aanmelden voor het carnavalsfeest. Ze ontvangen dan een unieke code waarmee ze naar binnen kunnen. Het feest is op donderdag 16 februari van 18:30 uur tot 21:30 uur in de Mezz in Breda. Alaaf!