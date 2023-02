Verbouwing van start: van gesloten Xplora naar OpenX

Impressie van de nieuwe entree van OpenX

Zestien jaar lang, dag in dag uit waren er studenten, maar nu ligt Xplora aan de Hogeschoollaan in Breda er verlaten bij. Het gedeelte waar studenten konden werken en studeren wordt de komende maanden verbouwd tot een nieuwe plek: OpenX.

De afgelopen drie weken is de 5.000 m2 tellende ruimte gestript. “Er waren een heleboel spullen die verdeeld zijn over het gebouw en spullen die we echt niet meer konden gebruiken zijn afgevoerd”, legt projectmanager van OpenX Arno van Zundert uit als hij de lege ruimte bekijkt. “Het is echt uitgeleefd”, zegt hij. Maar dat gaat veranderen.

Overzicht van themakamers op de begane grond

Wat is OpenX?

De eerste plannen voor de verbouwing van Xplora stammen uit 2017. Drie jaar later kwam voor het eerst de term OpenX voorbij. Vanaf toen werd gesproken over een plek waar studenten van verschillende opleidingen multidisciplinair met elkaar kunnen samenwerken, onderzoek kunnen doen en kunnen ondernemen. Daarnaast biedt het een plek voor kleine en grote evenementen en komen er onder andere het Avans Ondernemerscentrum (AOC), het Leer en Innovatiecentrum (LIC), de International Community en de Avans Innovative Studio (AIS).

Duurzaamheid

Recycling staat bij deze verbouwing hoog in het vaandel. “Wat we niet weg hoeven te halen, zoals het complete klimaatplafond, laten we zitten”, zegt Van Zundert. Materiaal, zoals de oude meubels en het tapijt, krijgt een nieuwe bestemming. “We zijn bezig met een partij die oud tapijt opkoopt en het een tweede leven geeft.” Maar ook andere onderdelen zoals de cilindersloten en de bewegwijzering worden opnieuw gebruikt.

Daarnaast kiest Avans voor duurzame producten. Er komt ledverlichting in OpenX en de verf die wordt gebruikt is biobased. De nieuwe meubels zijn cradle-to-cradle-gecertifieerd. (Dat betekent letterlijk van wieg tot wieg. Het product is afval geweest maar dient nu als ‘grondstof’ voor nieuwe producten.)

Projectleider Arno van Zundert

Akoestiek en isolatie

Ook de akoestiek van de ruimte wordt aangepakt. Van Zundert: “Achter deze houten latjes komt akoestisch materiaal.” Ook krijgt de isolatie een upgrade. Op delen van de grote glazen raampartijen komt isolatiemateriaal. “Een uitdagende klus voor de aannemer”, meent de projectleider. “Niks is recht, kijk maar eens naar alle schuine plafonds en rondingen aan het dak. Alles is maatwerk.”

In totaal hebben meer dan honderd mensen aan het plan voor OpenX gewerkt, onder wie een aantal studenten van de AMR. Zij bekeken de plannen en vulden die aan waar nodig. “Studenten misten bijvoorbeeld op verschillende plekken stopcontacten. En ook stond een magnetron op hun wensenlijst. Om zelf een keer iets op te warmen”, zegt Van Zundert.

Impressie van de begane grond met achter de pilaar de groene glijbaan

Paradepaardje

OpenX gaat volgens Van Zundert het nieuwe paradepaardje van Avans worden. Hij noemt het gekscherend een “kruising tussen de Mediamarkt en de woonboulevard”. OpenX krijgt een Scandinavische look met de nieuwste systemen, zoals roombooking en veel audiovisuele snufjes. Maar ook is er genoeg vertier te vinden zoals schommelstoelen, een caravan en de heuse glijbaan met een videovloer. “Je kunt van de eerste verdieping naar de begane grond glijden”, bevestigt Van Zundert.

Komende weken

Na de carnavalsvakantie zien studenten volgens de projectleider al een heel andere ruimte. De komende weken worden de loopbruggen, de trappen en de lift in de centrale hal aangepakt. Van Zundert: “Omdat er een stuk gevel uit gaat, ziet iedereen direct hoe open het gaat worden. Van een gesloten Xplora naar een OpenX.”