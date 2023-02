Go Sharing scooters keren terug na overname

Een leenscooter van Go Sharing

De groene leenscooters van Go Sharing kun je vanaf volgende week gebruiken om naar Avans te karren. Doordat het bedrijf waarvan de scooters eerder deze maand failliet werd verklaard, waren ze een tijdje niet te leen. BinBin, een aanbieder van deelvervoer in Turkije, neemt het bedrijf over.

Go Sharing gaat onder dezelfde naam en kleur verder in dertien gemeentes waar het bedrijf al eerder actief was. Ook blijven alle tegoeden die gebruikers eerder al hadden aangeschaft geldig.



Eerder kwam Go Sharing in de problemen doordat bedrijf GreenMo, waar de leenscooters van werden geleased, failliet werd verklaard. Door verzekeringstechnische redenen werden daarom alle scooters en e-bikes van de weg gehaald.