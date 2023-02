Avans heeft het FHM Buurmeisje 2023 in huis en dit is ze

Foto via: Selina Rakké

De titel FHM Buurmeisje 2023 is voor Avansstudent Selina Rakké. De tweedejaarsstudent International Business sleepte de meeste stemmen binnen op haar foto en werd woensdag bekroond tot winnaar van de schoonheidswedstrijd, waar ze met zeven andere vrouwen om streed.

”Maandag werd ik gebeld door een anoniem nummer. Normaal neem ik die nooit op, maar nu wel. Ik dacht bij mezelf: het zal toch niet? Toen hoorde ik dat ik had gewonnen”, vertelt Selina enthousiast. ”Ik moest het nog wel geheim houden tot woensdag, maar nu kan ik bijkomen. Er komt veel op me af, maar het is super leuk. Het is mooi om dit te mogen winnen.”

Determined

Vorige week sprak Punt met de Avansstudent om het met haar te hebben over haar finaleplek. Ze gaf aan dat ze het knap vond deze te hebben bereikt. ”Dat voelt heel apart en had ik nooit verwacht”, zei ze toen. ”Nu ik zo ver ben gekomen, ben ik determined om te winnen.” Selina haalde 775 stemmen binnen, ruim honderd meer dan de nummer twee.

Nu de tweedejaars de wedstrijd heeft gewonnen, komt ze op plek 100 in de FHM500 te staan. Daarnaast wint ze een lingerieshoot met fotograaf Russel Pearson. Die is op 3 maart. ”En die komt ook op de site te staan. Er gaat veel op me afkomen, maar ik heb veel zin in wat er gaat gebeuren”, aldus Selina.

”Het is een enorme eer om deze titel op mijn naam te mogen schrijven. Als 14-jarig onzeker meisje had ik nooit durven dromen dat ik mezelf zeven jaar later in de FMH500 zou terugzien tussen de ‘mooiste’ vrouwen van Nederland”, vertelt Selina op haar Instagrampagina.