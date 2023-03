Aantal eerstejaars Avans voor tweede jaar op rij gedaald

Illustratie: Esmee Rops

Het aantal eerstejaarsstudenten van Avans Hogeschool is voor het tweede jaar op rij gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen (VH) die deze week bekend zijn gemaakt.

Dit studiejaar startten er ruim 9.800 studenten aan een opleiding van Avans. Dat zijn er ruim 200 minder dan een jaar eerder toen ruim 10 duizend studenten bij Avans begonnen. De krimp is ook landelijk te zien: in totaal is het aantal eerstejaars bij alle hogescholen in Nederland afgenomen met 5,4 procent.

Basisbeurs

De hogeschool herkent zich in conclusie die Vereniging Hogescholen trekt. “Bij Avans Hogeschool is de totale instroom ook iets afgenomen. Een van de redenen daarvoor zou de herinvoering van de basisbeurs volgend schooljaar kunnen zijn”, is in een reactie van Avans te lezen.

Daarnaast zegt Avans dat ook de krapte op de arbeidsmarkt reden kan zijn om niet te kiezen voor een hbo-studie. Avans: “Dat kan eraan bijgedragen hebben dat mbo-afgestudeerden direct starten met een werkcarrière, in plaats van verder te gaan studeren in het hbo.” Ook zouden volgens de VH demografische factoren een rol spelen bij de daling van het aantal studenten.

Associate degree

De krimp is niet zichtbaar bij het aantal studenten dat kiest voor een tweejarige Associate degree (Ad). Die opleidingen blijven landelijk groeien. Dit jaar met 9,4 procent tot een aantal van 10.539 eerstejaars.

Bij Avans is die toename ook te zien. In 2017 startte de hogeschool met de tweejarige, praktijkgerichte hbo-opleidingen in Den Bosch. Studenten konden kiezen uit zeven opleidingen. 300 studenten gingen bij de Ad’s van start. “In het schooljaar 2022-2023 bieden we 12 opleidingen aan in Den Bosch en Roosendaal (in samenwerking met HZ University of Applied Science) en volgen er al ruim 2500 studenten onderwijs.”

Totaal

Het totaal aantal studenten bij Avans is ook gedaald. Vorig jaar waren dat er ruim 35.000. Dit jaar volgen er ruim 33.000 studenten een opleiding.