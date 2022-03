Avans ziet ook minder aanmeldingen voor komend studiejaar

De hoofdingang van Avans Hogeschool in Den Bosch.

Het aantal nieuwe aanmeldingen voor een studie bij Avans Hogeschool ligt lager dan ze normaal ontvangt rond deze tijd van het jaar. De hogeschool volgt hiermee de landelijke trend. Uit cijfers van de Vereniging Hogescholen blijkt dat het aantal vooraanmelders voor hbo-opleidingen dit jaar lager uitvalt dan in de voorafgaande jaren.

De opleidingen tot vitale beroepen, waar een tekort is aan mensen, hebben hier ook last van. De aanmeldingen voor hbo-studies in de gezondheidszorg valt vijf procent minder uit dan normaal en voor lerarenopleidingen zelfs tien procent. Avans ziet de aanmeldcijfers voor Verpleegkunde ook lager uitvallen dan de afgelopen jaren. De voorlopige aanmeldingen voor de lerarenopleiding Pabo is wel stabiel.

Leenstelsel

“Avans houdt de ontwikkelingen aandachtig in de gaten”, zegt woordvoerder Serge Mouthaan van de hogeschool. De hogeschool kan alleen geen precieze oorzaken geven voor de dip, juist door de coronapandemie van de afgelopen twee jaar. “De pandemie is zeker van invloed op het aanmeldgedrag van studenten. Ze nemen door alle onzekerheden in het onderwijs bijvoorbeeld een tussenjaar”, zegt Mouthaan.

Volgens Avans heeft ook het wegvallen van het leenstelsel effect op nieuwe studenten. De basisbeurs keert namelijk pas terug in het studiejaar 2023-2024. Mouthaan: “Mogelijk dat studenten ook daardoor wachten met studeren.” Ook is nog niet duidelijk hoe huidige studenten gecompenseerd worden voor het leenstelsel.

Vrijdag gaat de Tweede Kamer in discussie over de onduidelijkheid van de basisbeurs en het leenstelsel. Het kabinet overweegt wel een nieuwe basisbeurs en tegemoetkoming voor studenten. “Dit alles zorgt voor onzekerheid bij de studenten en leidt mogelijk tot uitstelgedrag”, verklaart Mouthaan.

Minder afgestudeerden

Precieze cijfers over het aantal aanmeldingen is nog niet bekend. Een aanmelding staat overigens niet gelijk aan een inschrijving: potentiële studenten kunnen zich nog terugtrekken. Elk jaar meldt een op de drie vooraanmelders zich alsnog af bij een hbo-opleiding.

Vorig jaar begonnen bijna 114 duizend studenten aan hun eerste hbo-opleiding. Bij Avans Hogeschool was dit bijna negenduizend studenten, minder dan de twee jaren daarvoor. Mochten het aantal inschrijvingen in september inderdaad lager uitvallen, komen in 2026 minder afgestudeerden op de arbeidsmarkt.

Tekst gaat verder onder de grafiek.

Aantal studenten aan Avans Hogeschool door de jaren heen. Cijfers: Vereniging Hogescholen

Alarmbel

Ook andere hogescholen maken zich zorgen, zoals de Christelijke Hogeschool Ede. De bestuursvoorzitter zegt tegen Trouw dat aankomende studenten wantrouwend zijn geworden. “Ze vragen zich af: wat zijn toezeggingen over de studiebeurs waard?” Ook studentenvakbond LSVb ziet die onduidelijkheid als reden voor studenten om te wachten met inschrijven.

De dalende aanmeldcijfers is nog geen alarmbel voor Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De Tweede Kamer vreest dat veel studenten hun studie een jaar uitstellen voor de basisbeurs.

Studenten hebben nog tot uiterlijk 1 mei om zich in te schrijven voor een voltijdstudie die komende september start. Voor het studiejaar 2020-2021 was die deadline 1 juni om potentiële studenten in coronatijd meer bedenktijd te geven. De inschrijving voor Associate Degree-opleidingen en deeltijdstudies opent later dit jaar.