Herdenkingen bij Avans voor overleden oud-voorzitter Rüpp

Vlag halfstok voor het gebouw van Avans aan de Hogeschoollaan in Breda.

De komende dagen is er bij Avans Hogeschool ruimte voor medewerkers en studenten om de overleden oud-voorzitter Paul Rüpp te herdenken. Rüpp overleed gisteren op 65-jarige leeftijd.

Herdenking

Om Rüpp te herdenken heeft Avans de vlag halfstok gehangen op de grote onderwijsgebouwen. Voor medewerkers en studenten zullen er aanstaande donderdag 30 maart drie herdenkingsmomenten zijn. Van 12:30 tot 13:30 uur is er in het Grand Café aan de Hogeschoollaan in Breda ruimte om herinneringen op te halen. Om 14:30 tot 15:30 uur zal er in het Grand Café aan de Cobbenhagenlaan in Tilburg een moment zijn. Een uur later kunnen medewerkers en studenten bijeen komen in lokaal HC006 aan de Onderwijsboulevard. Het College van Bestuur zal bij alle momenten aanwezig zijn.

Condoleanceboek

De komende dagen zijn er op verschillende locaties ook concoleanceruimtes ingericht. Er is een mogelijkheid om het condoleanceboek te ondertekenen. Aan de Hogeschoollaan in lokaal HF002, aan de Onderwijsboulevard in bestuurskamer OF006 en in het Grand Café in Tilburg. De link naar het online condoleanceboek volgt later.