Oud-bestuursvoorzitter Paul Rüpp overleden

Paul Rüpp

Paul Rüpp, oud-bestuursvoorzitter van Avans Hogeschool, is gisterochtend overleden. Hij leed sinds vorig jaar aan blaaskanker. Rüpp is 65 jaar oud geworden.

Rüpp stond van 2009 tot 2021 aan het roer van de hogeschool, waar hij begon kort na de fusie tussen de Hogeschool Brabant en de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch. In het In memoriam van Avans staat dat Rüpp van Avans een geheel maakte: “Als voorzitter zonder roots in een van beide rechtsvoorgangers doorbrak hij het Bredase en Bossche denken. Wij zijn één Avans, was zijn boodschap. Hij bracht een breed netwerk mee en bleek het boegbeeld dat Avans nodig had.”

In die tijd nam niet alleen het aantal studenten flink toe, ze werden ook tevredener. Over de docenten en de kwaliteit van het onderwijs bijvoorbeeld. Toch werd het voor studenten niet makkelijker. Zo ging bijvoorbeeld de norm voor het bindend studieadvies omhoog. Alle studenten moeten nu in het eerste jaar 52 studiepunten halen om door te mogen met hun opleiding. “Dat heeft niet gezorgd voor meer uitval”, zei Rüpp in september 2021 tegen Punt. “Ze zetten gewoon een tandje bij.”

Ambitie

Onder leiding van Rüpp kwam onder meer Ambitie2025 in zicht. Hij wilde het onderwijs flexibeler maken en Avans zou daarin koploper zijn. “Een student bepaalt straks zelf de route en kiest voor een groot gedeelte welke modules hij of zij nodig heeft.” Daarvoor moeten opleidingen intensief gaan samenwerken. “Die willen we gaan herclusteren. We willen werken met modules en naar grotere eenheden”, zei Rüpp.

Na twaalf jaar nam Rüpp officieel afscheid van Avans. Die dag werd hij tevens koninklijk onderscheiden. Hij wilde zich onder meer richten op zijn toezichthoudende functies en nieuwe maatschappelijke activiteiten. “Je neemt als bestuurder de hele dag beslissingen. Dit was de moeilijkste. Ik heb er dan ook lang over nagedacht. Maar het moment is goed: het fundament is ongelooflijk stevig en de eerste stappen in het verwezenlijken van de nieuwe, zeer uitdagende ambitie zijn gezet”, liet Rüpp weten.

Burgemeester

Begin 2022 werd hij aangesteld als burgemeester van de gemeente Maashorst. Nadat bleek dat de behandelingen tegen kanker in het ziekenhuis niet aansloegen, trad hij terug als burgemeester. Hij zou officieel per 1 april afscheid nemen. Op 16 maart werd Rüpp op Avans in Den Bosch geëerd. Het vertelde over zijn situatie. “Het is heel bizar. Het afscheid nemen is heel bijzonder. In principe kun je morgen ineens dood zijn, maar ik krijg de tijd om te reflecteren op 65 jaar. Ik heb veel dingen op mijn lijstje staan die ik nog had willen doen, maar nu leer je dingen relatief te zien.” Rüpp overleed zondag in het bijzijn van zijn familie.

Reactie voorzitter College van Bestuur:

De huidige voorzitter van het College van Bestuur van Avans Hogeschool Philippe Raets noemt Rüpp “een reus, letterlijk maar vooral ook figuurlijk. Avans maken we alle dagen met duizenden mensen, maar zijn hand heeft de succesvolle basis lay-out van Avans getekend: een mensenorganisatie, waardegedreven, kwaliteitsbewust, ondernemend met durf en bravoure”, zegt Raets.



“Ik zie alle dagen zijn signatuur maar heb hem maar drie keer mogen ontmoeten. Drie keer een memorabele ontmoeting die me beter en rijker achterliet. Een man die zoveel gegeven heeft en die op het einde te weinig kreeg. Het had zo anders kunnen zijn, voor hemzelf, voor zijn familie. In Avans blijft hij verder leven, zijn handtekening, een geschenk voor vandaag en elke volgende dag”, aldus Raets.