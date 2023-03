Student in het buitenland: door haar langdurige verblijf in Azië kan Bengisu straks de hele wereld aan

Bengisu Onder bij haar universiteit in Zuid-Korea

Dat Bengisu Onder tijdens haar studie naar Azië, en in het bijzonder naar Zuid-Korea zou gaan, dat stond voor haarzelf al sinds het eerste jaar als een paal boven water. Die droom kwam uit: na haar minor aan een Zuid-Koreaanse universiteit vloog de derdejaarsstudent International Business direct door naar Maleisië. Daar loopt ze nu stage.

Zuid-Korea als bestemming voor haar minor kwam allesbehalve uit de lucht vallen voor Bengisu. Twee jaar geleden richtte de Avansstudent een Korean Club op, waarin ze met een studiegenoot allerlei informatie deelde over het Aziatische land. Toen vertelde ze ook dat ze het land graag eens wilde bezoeken. Die mogelijkheid deed zich vorig collegejaar voor, met een minor marketing aan de Kyungpook National University in Daegu. “Het was de leukste ervaring ooit. Ik maakte er veel Zuid-Koreaanse en internationale vrienden en genoot volop van de mensen en de cultuur. Het waren geweldige maanden”, vertelt Bengisu.

Toen haar minor er na vijf maanden op zat, had ze nog geen zin om terug te keren naar haar leven in Nederland. In plaats daarvan vloog ze op aanraden van een kamergenoot direct door naar Maleisië voor nog eens vijf maanden stage. “Om nóg een andere cultuur mee te maken. Ik ben helemaal gek op Azië, daar langer blijven wilde ik wel.”

Bengisu

Informeel

Sinds een paar weken loopt Bengisu stage bij ZUS Coffee. Ze verdiept zich er in de marketing en social media van het bedrijf, waar ze vijf dagen per week van 9 tot 6 werkt. “Heel leuk, ik ben blij dat ik hiervoor heb gekozen. Zuid-Korea is echt een koffieland, om de vijf minuten kom je er wel een koffieplek tegen. De dingen die ik daar oppikte, kan ik in Maleisië goed gebruiken”, aldus de Avansstudent. Ze moet wel wennen aan haar stageplek. “Het is heel informeel. En op het gebied van communicatie en deadlines kan het beter. Voor mij is dat lastig, ik houd wat meer van structuur. Maar mijn collega’s zijn heel lief en laten me vaak mooie plekken in de buurt zien.”

Eten

Over Maleisië is ze erg te spreken. Ze looft de hartelijke mensen, de rijke cultuur van het land, de verschillende nationaliteiten en ook het land zelf vindt ze mooi. “Net als het weer. De dag dat ik uit Zuid-Korea vertrok was het -15 graden. Toen ik hier kwam, was het om 22:00 uur nog 25 graden”, vertelt Bengisu. Ook roemt ze het eten. “Ik eet elke dag verschillende gerechten. Je hebt Maleisisch eten, Chinees en Indisch en alles is lekker.”

Een van de maaltijden die Bengisu at

Heimwee

In totaal zit de reislustige student voor een periode van tien maanden in het buitenland. En hoewel ze het ontzettend naar haar zin heeft, is het soms ook lastig. Zo was de werkdruk in Zuid-Korea hoog. En bellen naar het thuisfront of naar familie wanneer het haar uitkomt, zit er door het tijdsverschil van zeven uur niet altijd in. “Af en toe heb ik heimwee, het voelt ergens heel gek om zo lang van huis te zijn. Ook mis ik mama’s eten. In Zuid-Korea had ik minder last van heimwee. Ik ging daar naar school, maakte veel vrienden en had meer vrije tijd had. Hier zit ik de hele dag op kantoor, ben ik daarna moe en kijk ik nog een film voor ik ga slapen. Gelukkig is mijn kamergenoot Nederlands, het is lekker om nog wat Nederlands te kunnen praten.”

Zelfstandig

“Ondanks de heimwee heb ik er geen spijt van bijna een jaar weg te zijn, dit is goed voor me. Ik word zelfstandig en groei als persoon. Mijn vlucht en de taxi naar mijn appartement regelde ik helemaal zelf. Alles was nieuw, maar ik deed het wel. Ik weet nu al dat ik na mijn stage alles aandurf.”



In de maanden die nog resteren, hoopt Bengisu zoveel mogelijk van Maleisië te ontdekken. Met de grote hoeveelheid tempels, eilanden, restaurantjes en uitgaansgelegenheden is ze voorlopig nog wel even zoet. Een langere periode in het buitenland studeren raadt ze dan ook iedereen aan. “Ga ervoor. Veel mensen zijn bang om lang weg te zijn uit angst voor heimwee. Daar stresste ik ook over, maar het is zó goed voor je als persoon. Ik wilde meemaken of ik een jaar weg kon zijn, om erachter te komen of ik dat later zou kunnen voor werk. En dat kan ik, weet ik nu”, aldus Bengisu, die stiekem ook wel zin heeft om straks terug te keren naar Nederland. “Maar wanneer ik daar weer ben, weet ik al dat ik gelijk weer terug wil.”