Studenten St. Joost School of Art & Design organiseren kunstmarkt voor aardbevingsslachtoffers

De poster voor de kunstmarkt

Studenten en medewerkers van St. Joost School of Art & Design organiseren een kunstmarkt om geld op te halen voor aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië. Op dinsdag 21 maart verkopen zij eigen werk in de kapel van de Bredase kunstacademie. Alle opbrengsten gaan naar het goede doel.

Het is niet de eerste keer dat kunststudenten van St. Joost een kunstmarkt organiseren. Dat gebeurde vorig jaar ook al, toen voor slachtoffers van de Russische invasie in Oekraïne. “Dat vond ik een goed initiatief en ik deed er ook aan mee”, vertelt Anne Bettman, derdejaarsstudent Film & Photography. Samen met studiegenoot Kane de Jong neemt ze de organisatie van de markt op zich. “Ik vond dat het vaker moest gebeuren, want er is veel oorlog en ellende in de wereld. Toen ik een Giro555-spotje zag voor de aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië, ging er een lampje branden.”

“De vorige markt was een groot succes”, zegt Kane. “Er kwamen veel mensen op af en Avans verdubbelde de opbrengst. Als maker vind ik dat we gebruik moeten maken van onze artistieke stem, om proberen goed goed te doen waar en wanneer we kunnen. De tools die St. Joost ons biedt, moeten we inzetten om effectieve hulp te bieden op het moment dat we daartoe in staat zijn.”

Foto’s en koekjes

Op de markt bieden studenten en medewerkers eigen werk aan. Tot nu toe hebben zo’n zestig deelnemers zich aangemeld. Het aanbod is breed: printjes, illustraties, foto’s en keramiek, maar zijn er ook studenten die live paintings gaan verkopen. En er worden koekjes verkocht. “Alles is goed, als het maar bijdraagt aan het doel van de markt”, zeggen de twee. Er hadden zich ook studenten van buiten de kunstacademie gemeld om mee te doen aan de markt, maar dat bracht administratief en budgetair gezien een hoop uitdagingen met zich mee. Daarom doen nu alleen studenten en medewerkers van St. Joost mee.

Netwerken

Iedereen met interesse in kunst is volgens de twee studenten welkom om langs te komen. Ook studenten van andere academies, maar zeker ook mensen die in de buurt wonen zonder directe connectie met Avans. “Het wordt superleuk en al het geld gaat sowieso naar het goede doel”, aldus de twee, die ook een toegevoegde waarde van de markt zien voor deelnemende studenten. “Zonder dat ze veel moeite hoeven doen, is het een manier om veel publiek te trekken. Je kunt er netwerken, met mensen van binnen en buiten St. Joost.”

De opbrengsten van de markt gaan naar Giro555. Betalen kan via een QR-code die wordt geprint, maar Anne en Kane onderzoeken ook nog de mogelijkheid om directer geld te doneren aan andere hulpacties. Een streefbedrag leggen ze zichzelf niet op. “Dat brengt druk met zich mee. Het is mooi dat zoveel mensen initiatief tonen en meedoen. Dat is al wat waard en laat zien hoe mensen hier op St. Joost zijn. Alles wat we ophalen is goed.”

De kunstmarkt begint 21 maart om 16:00 uur en duurt tot 20:00 uur.