Alle disputen over de schreef bij Amsterdams studentencorps

Sociëteit aan de Warmoestraat in Amsterdam

Geweld en grensoverschrijdend gedrag waren doodgewoon binnen het Amsterdamse studentencorps. Alle disputen gingen weleens een grens over. Die conclusie deelt de vereniging met dagblad Trouw.

“Het is duidelijk dat onze verenigingscultuur verrot was”, schrijft het bestuur van het A.S.C./A.V.S.V. in een brief aan de leden. In de brief biedt de vereniging excuses aan, zowel aan leden als aan ouders.

De vereniging liet onderzoek doen door een advocatenkantoor en heeft de aanbevelingen van het rapport met dagblad Trouw gedeeld. De rest blijft binnenskamers, naar verluidt om de privacy van de geïnterviewden te beschermen.

Mank lopen

In de jaren tussen 2017 en 2021 vond in alle mannendisputen geweld plaats tijdens de ontgroening, is een van de conclusies. Het kon leiden tot mank lopen, kneuzingen en hersenschuddingen.

Alle disputen (dus ook de vrouwendisputen, schrijft Trouw) hadden seksueel getinte activiteiten, die het risico op grensoverschrijdend gedrag vergrootten. De aspirant-leden moesten bijvoorbeeld zoenen of een datingshow naspelen waarin ze elkaar op uiterlijk moesten beoordelen. Verder werden nieuwe leden in gevaar gebracht door slaaptekort, slecht voedsel en slechte hygiëne.

De problemen zijn waarschijnlijk nog niet voorbij. “We zitten midden in een omslag, en het is te vroeg om te zeggen dat we schoon schip hebben gemaakt”, zegt rector Sebastiaan Klaver tegen Trouw.

In opspraak

Vorige zomer nog kwam de vereniging in opspraak door een uitgelekt filmpje waarin een van de bestuursleden onbeschofte taal uitsloeg over vrouwen. De toenmalige, vrouwelijke rector van de vereniging stapte op.

Geweld is ook een probleem bij andere verenigingen. Vorig jaar kwam bijvoorbeeld een lid van Minerva in het nieuws. Het Rotterdamse corps misdroeg zich bij een sociëteit van het Delftse corps. Ook het Groningse Vindicat kwam jarenlang slecht in het nieuws. Zulke voorvallen hebben geleid tot het intrekken van subsidies en bestuursbeurzen.

De besturen van zulke verenigingen zeggen te werken aan een cultuuromslag. Ze doen inmiddels van alles tegen grensoverschrijdend gedrag, in elk geval op papier.