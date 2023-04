Avansstudent Nomdo heeft twee gouden platen en een platina plaat: ‘Het is een stuk makkelijker om connecties te maken’

Nomdo de Heer

In 2021 had hij zijn eerste gouden plaat al te pakken. Nomdo de Heer, laatstejaarsstudent Ondernemerschap & Retail Management (OMR) in Breda, is nog altijd bezig met zijn muziekcarrière. Inmiddels is hij nog een gouden plaat en zelfs een platina plaat verder.

Naast student is Nomdo de Heer producer en maakt hij beats. In 2021 maakte hij een nummer met de Amerikaanse hiphopartiest Lil Durk. Hiervoor verdiende hij meerdere platen. ‘’Eerst had ik alleen een gouden plaat voor het album. Daarna kreeg ik een platina plaat voor datzelfde album. Later heb ik nóg een gouden plaat gekregen voor alleen het nummer’’, vertelt de producer. Ondanks dat het nummer in 2021 uitgebracht werd, krijgt het nummer nog steeds een miljoen streams per maand. ‘’Ik merk dat het een stuk makkelijker is geworden om connecties te maken met grote mensen in de muziekindustrie. Ze zien op Instagram met wie ik heb samengewerkt en dat ik een paar gouden platen heb. Je merkt dan dat sommige mensen daar dan makkelijker door reageren. Ze hadden mij anders waarschijnlijk genegeerd.’’

Punt sprak in 2021 al een keer met Nomdo. Hij had toen net zijn eerste gouden plaat verdiend door een nummer in samenwerking met Lil Durk. Ook vertelde hij dat hij in de toekomst graag aan de slag wil als fulltime producer.

NBA YoungBoy

Op het moment is de Avansstudent nog steeds elke dag bezig met zijn werk als producer. Na zijn succes met Lil Durk maakte hij ook een nummer met NBA YoungBoy, een succesvolle rapper met bijna twee miljoen volgers op Instagram. Via een andere producer kwam de melodie van Nomdo bij de artiest terecht. ‘’Ik heb na het eerste nummer contact gehad met iemand uit YoungBoy’s team. Die stuurde mij een bericht via Instagram met de vraag of ik meer beats voor hem had.’’ De Amerikaanse rapper heeft ook nog een unreleased nummer met de beat van Nomdo erin. ‘’YoungBoy was live op Instagram en hij luisterde naar een van zijn nummers die nog niet uitgebracht waren. Toen hoorde ik een van mijn eigen beats.’’

Het nummer met NBA YoungBoy

Eigen muziekstudio

Als hij is afgestudeerd, wil de Avansstudent graag verder gaan met muziek. ‘’Ik ben van plan om na mijn opleiding parttime te gaan werken en de rest van de week met mijn muziek bezig te zijn. Zo hoop ik het dan langzaam op te kunnen bouwen naar fulltime.’’ Naast fulltime muziek maken, heeft Nomdo nog een ander doel. ‘’Ik wil graag een eigen muziekstudio bouwen. Voor mezelf en ook om te kunnen verhuren aan andere mensen die het nodig hebben. Een muziekstudio kan een goede inkomstenbron zijn.’’