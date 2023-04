Dierenambulance rukt uit voor gewonde gans aan de Hogeschoollaan

De gewonde gans nadat het werd gevangen door medewerkers van de Dierenambulance

De hele middag lag een gewonde gans op het terrein van Avans aan de Hogeschoollaan in Breda. Het beestje was vermoedelijk aangereden.

Broedende gans bij de vangplek

Rond de lunchpauze vond een medewerker van Eurest het dier en belde de Dierenambulance. Het was gewond aan de beide poten en aan de linkervleugel. Echter duurde het even voor de ambulance ter plekke was in verband met meerdere meldingen over gewonde vogels. Doordat het broedseizoen recent is gestart, komt dat deze dagen regelmatig voor.

Om ervoor te zorgen dat de gans niet nog een keer werd aangereden, zette de medewerker van Eurest kratjes om het dier heen.

Vogelrevalidatiecentrum

Na een kleine opleving kwam het beest weer terecht in de sloot waar op de kant een andere broedende gans zat, wat het voor de dierenambulancemedewerkers moeilijker maakte om de gewonde vogel te vangen. Toch lukte het na enig geduld en inzet. De gans wordt naar Zundert gebracht, waar het Vogelrevalidatiecentrum zit. Daar wordt gekeken wat er precies aan de hand is met de vogel.

De ganzen houden de gemoederen bij Avans flink bezig. Vorige week schreef Punt een artikel over ganzen die medewerkers aanvallen.