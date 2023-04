Extra studieplekken in noodgebouw aan de Hogeschoollaan in Breda

Lokaal met tijdelijke extra studentenwerkplekken

In het noodgebouw aan de Hogeschoollaan in Breda heeft Avans extra werkplekken voor studenten neergezet. Volgens de hogeschool konden studenten te weinig vrije studieplekken vinden vanwege de verbouwing van OpenX.

Studenten kunnen sinds enkele weken niet meer terecht in OpenX (het voormalige Xplora). Daarom heeft Avans de werkplekken voor studenten die daar waren, verplaatst naar andere locaties in het gebouw aan de Hogeschoollaan. Maar die plekken waren volgens studenten vaak bezet.

Avans heeft nu in het noodgebouw de ruimtes HN101 en HN103 vrijgemaakt om te studeren. Een van die ruimtes, HN103, is een stilteruimte. De werkplekken blijven beschikbaar tot de verbouwing van OpenX in het najaar klaar zal zijn.