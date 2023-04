Isra maakt kans op de titel Student van het Jaar

Isra Moussadek

Vijf studenten zijn nog in de race om Student van het Jaar 2023 te worden. Een van hen is Isra Moussadek, tweedejaarsstudent Mechatronica in Breda. Wat voor haar begon als verplicht onderdeel, ontwikkelde zich tot een hobby waar ze met veel passie aan werkt. Isra is voorzitter van de opleidingscommissie van Mechatronica en actief op open dagen om aankomende studenten van Avans te overtuigen. Dat levert haar een nominatie op voor de Student van het Jaar-verkiezing. “Ik vind niet dat ik iets bijzonders doe.”

Toen Isra hoorde dat ze genomineerd was voor de Student van het Jaar-verkiezing, dacht ze in eerste instantie dat het om een grap ging. Ze was verbaasd, want wat ze doet voor haar medestudenten en studiekiezers is toch helemaal niet zo bijzonder? “Ik heb niet het idee dat ik anders ben dan de rest. Maar dat mijn werk gewaardeerd wordt, is een compliment en fijn om te horen”, vertelt ze.

Sterke mening

Halverwege haar eerste jaar op Avans werd Isra lid van de opleidingscommissie. Dat begon als verplichting, omdat ze het gebruikte om in te zetten als studieloopbaanoriëntatie-uren (slo-uren). Maar naarmate de tijd vorderde, groeide ze in haar rol en begon ze het steeds leuker te vinden. “Ik heb een sterke mening en kreeg het gevoel dat mijn stem gehoord werd. Als dingen verkeerd gaan, moet ik het oplossen. Ik kan het dan niet aan me voorbij laten gaan. Na een tijdje werd het een hobby voor me”, aldus Isra, die in jaar twee voorzitter werd van de commissie. Die zorgt ervoor dat de opleiding Mechatronica elk jaar beter wordt. Dat doet ze met vier andere studenten en twee docenten. “Voor iedereen, maar ik zet me graag in voor studenten die het lastig hebben door bijvoorbeeld dyslexie. Als zij een tentamen hebben in een apart lokaal, komt daar best wel wat bij kijken en gaat er wel eens wat mis. Daar zet ik me voor in.”

Sfeer

De hulpvaardige student is daarnaast te vinden op zo’n beetje elke open dag van de opleiding. Om daarbij te helpen, was destijds wél een bewuste keuze van Isra. Als scholier op de middelbare school vond ze het lastig een weloverwogen keus te maken voor een hogeschool. “Heel fijn was het om toen te praten met mensen die konden vertellen over de opleiding en de sfeer op een school. Daar probeer ik scholieren nu mee te helpen. En omdat ik mijn eigen opleiding leuk vindt, is het niet moeilijk daarover te praten.”

Michael Meijers, docent bij de opleiding Mechatronica, nomineerde Isra namens het hele docententeam. Dat hij dat doet mag best bijzonder genoemd worden, zoiets doet hij namelijk niet zomaar. “Een student als Isra komt niet in elk cohort voor, ze springt erbovenuit. Een schouderklopje accepteert ze, maar een extra pluim verdient ze. Dat iemand kan wat zij doet, zien we namelijk niet zoveel. Die moet je in de spotlights zetten, vind ik”, vertelt hij enthousiast. Meijers noemt Isra een bijzondere student, waarbij voorop staat dat ze iemand is die zich goed inzet en dito cijfers haalt in een niet gemakkelijke studie. “Ze knalt door de studie heen, maar is ook een boegbeeld. Voor haar cohort en eigenlijk voor de hele studentenpopulatie. Omdat ze zich áltijd inzet voor haar medestudenten, wat er ook is.”



Goedemorgen

“Isra is geen typische techniekstudent. Ze is vrouw, toch een minderheid op de studie, ze komt uit de stad Breda en heeft een Marokkaanse achtergrond. Dat maakt haar bijzonder. Ook geeft ze ons als docenten altijd feedback. Ze neemt geen blad voor de mond en brengt het op zo’n manier dat wij daar echt iets mee kunnen. En ze laat het weten als dingen wel goed gaan”, vertelt de Avansdocent, die het aan haar waardeert dat ze iedereen áltijd goedemorgen zegt. “En iedereen zegt dat tegen haar terug. Als we elkaar zien lopen, en ik aan de ene en zij aan de andere kant van het gebouw is, zwaaien we naar elkaar. Dat is Isra.”

Nu de Avansstudent tot de vijf genomineerden behoort, is ze eigenlijk al tevreden. Winnen hoeft ze niet per se. “Omdat ik niet vind dat ik iets bijzonders doe. Ik blijf gewoon mijn ding doen en bekijk het per dag. Het is al heel vet om genomineerd te zijn.”