Pilot met drone tegen ganzen niet doorgegaan

Een van de ganzen aan de Hogeschoollaan in Breda | foto: Susanne de Kroon

Een test met een drone, die de ganzen op het terrein van de Hogeschoollaan in Breda weg moeten jagen, is niet doorgegaan. Vorige week donderdag zou Avans deze uitvoeren.

Tijdens een controleronde, vlak voor de test, bleek dat sommige ganzen al eieren hebben gelegd en daadwerkelijk aan het broeden zijn. “We wachten nu tot na het broedseizoen. Rond half juli vliegen de ganzenkuikens uit en doen we de test opnieuw”, is te lezen in een update. Of er andere maatregelen worden genomen is niet bekend.

Overlast

Avans kampt al jaren met overlastgevende ganzen die op het terrein leven. Ze maken lawaai, poepen op het terrein en zijn in broedtijd agressief. De dieren vallen medewerkers en studenten aan. Twee jaar geleden is al eens een pilot uitgevoerd met laserkasten op het dak. Dit bleek niet effectief te zijn om ganzen van het terrein af te krijgen.