Recept: Met deze chocolade eitjes maak jij je familie blij tijdens het paasontbijt

Dit heb je nodig: 100 gram 100% pindakaas 1 eetlepel cacaopoeder 2 eetlepels ahornsiroop snufje zout 3 medjoul dadels 90 gram chocolade (melk, puur of wit, net wat jij lekker vindt) toppings naar keuze zoals: hazelnootjes, granola, kokosrasp, spikkeltjes of wat je nog in de (koel)kast van je studentenhuis hebt staan

Zo maak je het:

1. Doe alle ingrediënten, behalve de chocolade en toppings, samen in een keukenmachine voor ongeveer vijf minuten tot het een plakkerige structuur heeft.

2. Kneed hiervan vervolgens 14 eitjes met je handen. Zet ze 10 minuten in de vriezer.

3. Smelt de chocolade ondertussen au bain-marie.

Au bain-watte? Check hier wat dat is!

4. Haal de paaseitjes door de chocolade en leg ze op een bord met bakpapier.

5. Verdeel de toppings die je hebt gekozen eroverheen en laat vervolgens de chocolade hard worden in de koelkast.