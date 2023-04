Rotterdamse student gaat LSVb leiden, Avansstudent is secretaris

Foto: LSVb. V.l.n.r.: Job Vermaas, Linda Huisman, Elisa Weehuizen, Assala Driouichi en Julia van der Haring

De 21-jarige student Elisa Weehuizen van de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt de nieuwe voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Haar medebestuursleden komen uit Amsterdam, Utrecht en Nijmegen. Avansstudent Chemie Assala Driouichi wordt secretaris van de LSVb.

Het nieuwe bestuur is dit weekend gekozen en wordt nu ingewerkt. Officieel beginnen ze op 24 juni. De nieuwe voorzitter Weehuizen is momenteel bestuurslid bij de Association of Students of African Heritage en zit in de opleidingscommissie van haar studie sociologie aan de Erasmus Universiteit. Ze wil zich onder meer richten op de studiefinanciering, de huisvesting en “zorgwekkende omstandigheden die voor internationale studenten de norm lijken te zijn”.

De 23-jarige Job Vermaas wordt vicevoorzitter. Hij studeert politicologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Eerder was hij bestuurslid bij studentenvakbond ASVA en lid van de centrale studentenraad aan zijn universiteit.

Julia van der Haring (eveneens 23) wordt algemeen bestuurslid. Ze studeert ook politicologie, maar dan aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dit jaar werkte ze bij het secretariaat van de bond en was ze actief voor de jongerenorganisatie van de PvdA, de Jonge Socialisten.

Assala Driouichi (20) wordt secretaris. Ze studeert Chemie aan Avans Hogeschool in Breda. Daar is ze uitgeroepen tot Student van het Jaar 2022 vanwege haar inzet voor meer inclusie. Verder zit ze in de medezeggenschapsraad van Avans.

De andere hbo-student in het nieuwe bestuur is Linda Huisman (22). Zij wordt penningmeester en studeert built environment aan de Hogeschool Utrecht, waar ze in de hogeschoolraad zit. Ze heeft bestuurlijke ervaring bij studentenunie VIDIUS, waar ze ook als penningmeester actief was.

De tegenhanger van de LSVb, het Interstedelijk Studenten Overleg, kiest vrijdag een nieuw bestuur.