Assala Driouichi is Student van het Jaar 2022

Assala vlak na het in ontvangst nemen van haar oorkonde

Assala Driouichi, tweedejaarsstudent Chemie in Breda, is verkozen tot Student van het Jaar 2022. Ze wordt geprezen om haar positieve inzet voor meer culturele diversiteit en een inclusiever Avans. “Voor mij een bevestiging dat mijn boodschap werkt.”

Op de Onderwijsdag van Avans in Den Bosch werd de winnaar van de Student van het Jaar-verkiezing 2022 maandag bekend gemaakt. De genomineerden werden toegesproken door Jacomine Ravensbergen, lid van het College van Bestuur en jurylid voor de verkiezing. “Jullie hebben het allemaal verdiend, maar we hebben gekozen voor een onderwerp waar bij Avans nog zó veel aan te doen is.”

Van Erik van Seventer, directeur van de academie waar Assala studeert, ontving ze een bos bloemen. “Wij zijn razend trots op jou. Super gefeliciteerd.”

Duwtje in de rug

“Bijzonder”, is de eerste reactie van de winnaar. “Fijn dat zoiets georganiseerd wordt. Het is voor mij een teken dat wat ik doe serieus genomen wordt, dat het College van Bestuur en de jury luisteren naar studenten.” Ook ziet ze het als een duwtje in de rug bij het aankaarten van de onderwerpen waar ze zich voor inzet.

Assala wil een beweging starten om alle studenten zich thuis te laten voelen op de hogeschool. Haar eerste event, een iftar voor Avansstudenten en -medewerkers, vond eind april plaats. Eva-Lisa Janssen, coördinator bij Avans Extra, nomineerde de student. “Door haar inspanningen kunnen studenten zich verenigen en een community vormen zodat we werken aan een inclusiever en diverser Avans”, schreef ze.

Onafhankelijke jury

Jacomine Ravensbergen vormde samen met docent Jack van Schijndel en student Lilia Visser (in 2019 uitgeroepen tot Student van het Jaar) de onafhankelijke jury. Zij vonden Assala “een voorbeeld voor iedereen die op een niet-agressieve manier effectief wil zorgen voor verbroedering of verzustering.”