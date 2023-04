Studenten JHS starten petitie tegen online afstudeergesprekken

De petitie van JHS-studenten

Opnieuw zijn studenten van de Juridische Hogeschool (JHS) van Avans-Fontys een petitie begonnen. Vierdejaarsstudenten pleiten voor een fysieke afstudeerzitting met een gecommitteerd persoon aanwezig. Inmiddels is de petitie ‘Gun afstudeerders een waardevol afstuderen‘ meer dan tweehonderd keer ondertekend.

De studenten Tanisha van Aalst en Kay Drissen zijn twee van de initiatiefnemers van deze petitie. Enkele weken geleden werd plotsklaps duidelijk dat de afstudeerzittingen, de zogenaamde verdedigingen, niet fysiek zijn maar online via Teams. Verschillende studenten verbaasden zich over deze mededeling van de JHS. Afstuderen is volgens hen hét moment waarop je laat zien waartoe je in staat bent. Dit kan beter fysiek dan online worden geuit. Tanisha: “Dit schoot bij ons in het verkeerde keelgat. Helemaal omdat we ook geen fysieke propedeuse-uitreiking hebben gehad vanwege corona en veel online onderwijs hebben moeten volgen.”



De studenten willen dat de zittingen fysiek zijn. “We zouden zo graag die vier jaar fysiek willen afsluiten. We hebben de afgelopen jaren keihard gewerkt voor ons diploma. Daarnaast is er best wat commotie rondom de JHS. Het wordt gewoon tijd dat we het mooi kunnen afsluiten”, zegt Tanisha.

Gecommitteerden

Een andere reden voor dit rekest is het verschil in aanwezigheid van gecommitteerden bij de afstudeergesprekken. Een gecommitteerde is iemand vanuit het werkveld die bij het gesprek zit en een advies geeft. Vanwege een tekort daaraan zit nu niet bij alle studenten die een afstudeergesprek hebben zo’n derde persoon. Dat vinden ze simpelweg oneerlijk. “Of bij iedereen, of bij niemand”, zeggen de twee. “Het is juist belangrijk voor ons dat er iemand bij zit vanuit de praktijk.”

Gebouw van JHS in ’s Hertogenbosch

Meer afstudeerders

De Juridische Hogeschool begrijpt de teleurstelling van de studenten. Zij noemt in een reactie dat er dit jaar maar liefst 220 studenten afstuderen, een verdubbeling van eerdere jaren.“ Al een jaar geleden is men gaan nadenken hoe we dit logistiek in goede banen moeten leiden, zodat het ook recht doet aan de student en aan de kwaliteit van het proces.”

Toch is het niet gelukt om de zittingen fysiek te laten plaatsvinden. De school zegt dat het een hele puzzel is om honderden afstudeerzittingen te plannen. “In de afstudeerperiode hebben alle beoordelaren ook hun ‘gewone’ werk als docent binnen de opleiding in Tilburg en Den Bosch. Dat maakt dat het plannen van zoveel afstudeerzittingen op een fysieke locatie helaas echt onmogelijk is.”

Steekproeven

Ook op het tekort aan gecommitteerden reageert de school. “De JHS heeft niet de beschikking over voldoende gecommitteerden.” De school zegt dat het volgens de examencommissie niet verplicht is om bij ieder van deze sessies een gecommitteerde te laten zitten. “Het volstaat om een aantal gecommitteerden ‘steekproefsgewijs’ bij een afstudeerzitting te laten aanschuiven.”

De Juridische Hogeschool in Den Bosch en Tilburg kwam eerder in het nieuws. Op de school heerst onvrede bij eerstejaars over het onderwijssysteem, schreef Punt al eerder. Dat blijkt ook uit een gepubliceerd artikel van de Volkskrant in februari van dit jaar.

Champagne

Intussen hebben meer dan 200 mensen de petitie ondertekend. Volgens de studenten is een studie afmaken achter je computer niet de juiste manier. “Hiermee laten we een tegengeluid horen. Met je glaasje champagne in de hand achter je laptop en dan concluderen: dit was het dan”, laat Tanisha weten. “Je bent klaar en je krijgt je punt, dat is eigenlijk een feestje waard”, vervolgt Kay.

Diploma-uitreiking

De Juridische Hogeschool laat weten extra aandacht te besteden aan de diploma-uitreiking. “Dit is wél een fysieke aangelegenheid en extra feestelijk aangekleed, waarvoor er alles aan gedaan is om er een mooie en onvergetelijke dag van te maken voor de afstuderende studenten.”