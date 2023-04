Studievereniging Meer dan Tech: een veilige thuishaven én inspiratiebron voor meiden

Borrel voor de aftrap van SV Meer dan Tech

Een groep vrouwelijke studenten van de Academie voor Technologie en Innovatie x (ATIx) richtte onlangs studievereniging SV Meer dan Tech op. Oud-student Informatica Anjuli Jhakry en Mechatronicastudent Nynke Jalving vertellen waarom dat nodig is.

Er zijn nog steeds te weinig vrouwelijke studenten bij techopleidingen. En degenen die wel aan een techniek- of ict-opleiding zijn begonnen, hebben het niet altijd makkelijk. Dat is een van de redenen waarom Anjuli en Nynke met een groepje vrouwelijke medestudenten een studievereniging hebben opgericht. “We willen een soort veilige thuishaven creëren”, zegt Anjuli. “Een plek om heen te gaan en dingen met elkaar te kunnen bespreken.”

Anjuli studeerde in januari af aan de opleiding Informatica. Ze had tijdens haar opleiding één vriendin in de klas, meer meisjes waren er ook niet. “Gelukkig hadden we elkaar. Als ik alleen in de klas had gezeten, was ik na een half jaar gestopt.” Ook al studeert ze niet meer bij Avans, ze had ervaring met het oprichten van een studievereniging en vindt het belangrijk om een bijdrage eraan te leveren. “Vrouwen in techniek is een belangrijk onderwerp. Zelf heb ik het tijdens mijn opleiding niet leuk gehad. Informatica is een interessant vak. Het is zonde als meiden met interesse stoppen.”

Vervelende opmerkingen

Gevraagd naar voorbeelden begint Anjuli te vertellen, over de vervelende opmerkingen die ze kreeg in de klas. “Als ik een vraag stelde aan de docent, vroegen jongens of ik dom was. Daarop besloot ik om dat dan maar na de les te doen. Dan kreeg ik te horen: ‘Je wilt zeker extra punten scoren.’” Het ging nog verder. “In de pauzes tijdens de les, gingen jongens hardop mijn cupmaat raden. En ze wisten dat ik een vriend had, al sinds het begin van mijn opleiding, maar zeiden dan bijvoorbeeld: ‘Dat gaat toch kapot.’”

Nynke, eerstejaarsstudent Mechatronica, heeft geen soortgelijke ervaringen, maar hoort wel “shockerende verhalen”. “Daar wil ik iets aan doen”, zegt ze. “Ik wil het beeld veranderen, vrouwen horen in tech.” Ze zit nu met meerdere meiden in de klas en de sfeer is goed. “Dat was op het mbo wel anders, maar ik heb niet hetzelfde als Anjuli meegemaakt.”

Andere vrouwen inspireren om een technische opleiding te volgen, is voor Nynke ook een belangrijke motivatie om zich in te zetten voor de studievereniging. “Ik heb familieleden die werken in de techniek, maar voor meiden die dat niet hebben, wil ik een inspiratie zijn.” Bijvoorbeeld op Girls’ Day afgelopen donderdag. Daar begeleidde ze meisjes bij het leren programmeren van een robot.

Tevredener

De Mechatronicastudent wil niet alleen dat meer vrouwen kiezen voor tech, ook dat ze tevredener zijn over hun opleiding. “Docenten reageren goed, ze vinden ook dat er iets moet veranderen. Veel mannen hebben niet door hoe groot het probleem voor vrouwen is. Van buitenaf is dat ook moeilijk te zien, ze weten vaak niet wat er gaande is.” Anjuli gaf het aan bij docenten als er iets vervelends gebeurde. “Maar dat durft niet iedereen. Docenten weten het dan niet.” Het is ook niet altijd de oplossing. “Je haalt opdrachten niet als je door de jongens in de klas wordt buitengesloten, maar als je dat tegen de docent zegt wordt het soms nog erger”, zegt Anjuli.

SV Meer dan Tech is begin maart van start gegaan met een borrel. Ze zijn van plan om buiten de opleiding leuke dingen te organiseren voor vrouwelijke techniekstudenten. “En aan jongere meiden te laten zien hoe leuk tech is”, zegt Anjuli.