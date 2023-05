Avans’ klimaatfilm The Devil’s Avocado met Jan Terlouw en Ilse Warringa vandaag in première

Filmposter The Devil’s Avocado

De première van The Devil’s Avocado, een onderzoeksfilm gebaseerd op onderzoek door Avans, vindt later vanmiddag plaats op het Groene Peper Festival. De film is een initiatief van Avansdocent Rijnko van Diepen en lector Godelieve Spaas van het Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap. Voor de film onderzochten de makers welke dilemma’s ontstaan wanneer een doorgewinterde ondernemer op zijn sterfbed besluit dat het compleet anders moet met een avocado-familiebedrijf.

De film, waarin namen als Jan Terlouw, Ilse Warringa, Bert Hana en Joy Verberk meespelen, laat de gevolgen zien van de manier waarop drie generaties ondernemers hun bedrijf runnen op het gebied van klimaat en lokale gemeenschappen. De vraag welke keuzes zij moeten maken met het oog op een duurzame toekomst, staat in de speelfilm centraal. Zo stelt de grootvader zichzelf de vraag of het bedrijf nog wel bestaansrecht heeft, gezien de gevolgen van de avocado-teelt.

Discussie op gang brengen

”We doen samen met studenten en bedrijven onderzoek naar hoe een economische mindset eruit kan zien zodat bedrijven gaan zorgen voor al het leven op aarde. Dat vraagt om echt anders denken. Niet alleen duurzame verpakkingen, maar in de hele keten alles eerlijk en duurzaam maken”, vertelt Spaas. ”Het doel van deze film is een discussie over de moeilijke vragen op gang brengen en om een nieuwe commerciële mindset een stap verder te brengen.”



Voor oud-politicus en bekend schrijver Jan Terlouw, is het zijn debuut als acteur in een speelfilm. Gezien het onderwerp, raakte hij overtuigd om mee te doen. “Met deze economie redden we het niet. Het moet anders, we kunnen zo niet doorgaan”, vertelt hij.

Groene Peper Festival

De film is vrijdagmiddag om 15:45 uur op het Groene Peper Festival te zien. Dit is het event op gebied van duurzaamheid voor het mbo, hbo en wo in Nederland. Het is een evenement voor iedereen binnen het vervolgonderwijs die interesse heeft in duurzaamheid. De film is te zien via een livestream op de pagina van het event.

SustainaBul

Voorafgaand aan de première, wordt de SustainaBul uitgereikt. Dat is de ranking van Studenten voor Morgen voor duurzame ontwikkeling binnen het hoger onderwijs. Op die ranglijst eindigde Avans vorig jaar als zevende, net als het jaar daarvoor.