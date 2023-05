Geen papieren wegwerpbekers op Avans tijdens ‘Bring Your Own Cup’-week

De statiegeldbekers op Avans aan het Stationsplein in Den Bosch

Koffie- en theedrinkers opgelet: in de week van 22 tot en met 26 mei zijn er op heel Avans geen papieren wegwerpbekers te verkrijgen. De hogeschool wil, op initiatief van GreenOffice, iedereen alvast laten wennen aan de situatie vanaf 1 juli. Dan verdwijnt het papieren bekertje namelijk volledig op alle Avanslocaties.



De hogeschool roept studenten en medewerkers op om zelf een beker mee te nemen naar Avans waar je koffie en thee uit kunt drinken. Mocht je dat vergeten, kun je in Avanskantines terecht om tegen een betaling van een euro een statiegeldbeker te kopen. Na gebruik kun je deze omruilen voor een nieuwe of voor een euro korting in de restaurants. Op verschillende locaties delen ze gratis wegwerpbekers uit.

Een miljoen wegwerpbekers

Vanaf 2024 zijn wegwerpbekers en plastic maaltijdverpakkingen in heel Europa niet meer toegestaan. Het doel hiervan is om grote aantallen plastic producten die na eenmalig gebruik worden weggegooid, te verminderen. Avans, dat met deze maatregel een miljoen wegwerpbekers minder als afval krijgt per jaar, wacht niet op 1 januari en start al eerder met de invoering hiervan. Op de Bossche Avanslocatie aan het Stationsplein startten ze eerder dit jaar met een pilot.

De papieren wegwerpbekers keren op Avanslocaties aan de Statenlaan, Claudius Prinsenlaan (HR-gebouw) en de Bijster na de ‘Bring your own cup’-week overigens al niet meer terug.



Bezoek

Als je als bezoek ontvangt op Avans, ben je zelf verantwoordelijk voor het regelen van koffiebekers voor ze. Hiervoor informeer je eerst bij je academie of dienst om te vragen of er een voorraad herbruikbare bekers is ingekocht. Deze kunnen managementassistenten en directies zelf inkopen via Servicepunt of via banquetingloket@avans.nl.