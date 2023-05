Ook komend studiejaar minder studenten voor Verpleegkunde

Foto: Angeline Swinkels

Na de recordinstroom tijdens de coronajaren, was afgelopen jaar een krimp te zien bij de instroom voor de opleiding Verpleegkunde van Avans. Voor komend studiejaar zijn er zowel in Breda als in Den Bosch zo’n 10 procent minder aanmeldingen ten opzichte van een jaar eerder. “Dat is zorgelijk.”

“Vorig jaar dachten we dat onder andere de terugkeer van de basisbeurs in september van dit jaar van invloed was op de daling van de instroom bij Verpleegkunde”, zegt Ingrid Kremers, adjunct-directeur van de Academie voor Welzijn, Educatie en Gezondheid (AWEG). Die terugkeer zorgde ervoor dat meer studenten na hun eindexamen in 2022 kozen voor een tussenjaar en pas in september 2023 aan een vervolgopleiding beginnen.

Maar voor het tweede jaar op rij dalen de aanmeldingen voor Verpleegkunde. Aanmelden kon tot 1 mei en het beeld is nu dat er zich 10 procent minder studenten hebben aangemeld voor de opleidingen. Niet alleen Avans merkt dat, ook landelijk is dat de trend. “Het is jammer dat de aanmeldingen dalen, al is de daling minder groot dan de tussentijdse aanmeldingen lieten zien”, zegt Kremers. “Ons doel is zoveel mogelijk goede zorgprofessionals opleiden, want dat is hard nodig. Het werkveld vraagt daarom.”

Baangarantie

De arbeidsmarkt is voor alle hbo-afgestudeerden goed, waardoor aankomende studenten niet meer per se kiezen voor de baangarantie van een opleiding in de zorg. Ook dat draagt bij aan de daling van de aanmeldingen. Avans schroefde de wervingsactiviteiten het afgelopen jaar juist op. De contacten met mbo’s werden verder versterkt en de externe voorlichting op middelbare scholen doorontwikkeld.

Tijdens de open dagen van de opleiding Verpleegkunde is het werkveld aanwezig om potentiële studenten een duidelijk beeld te geven van de praktijk. “En studenten die zich al aangemeld hebben worden na hun intake nagebeld”, vertelt Kremers. “We hopen dat ze daardoor definitief voor ons kiezen.”

“We kunnen als opleiding veel doen, maar ik kan geen blik studenten opentrekken”, zegt de adjunct-directeur van AWEG. “Wij kunnen de tekorten in de zorg niet alleen oplossen. Dat weet het werkveld natuurlijk ook, daar zijn we over in gesprek. We worstelen er allemaal mee. In de zorg is het behouden van personeel een belangrijk thema. Niet voor niets ging het in het laatste overleg met onze werkveldadviesraad over het binden en boeien van zorgprofessionals.”

Corona

“De coronajaren waren bijzondere jaren”, zegt Kremers. “Er zat een piek in de aanmeldingen, de zorg was toen veel in het nieuws.” Bovendien was er sprake van werkloosheid en wisten studenten die voor een zorgopleiding kozen zeker dat ze een baan konden vinden. Kremers: “Daarnaast was er door uitstel van het bindend studieadvies in latere jaren meer uitval. Dat maakt dat die jaren moeilijk te vergelijken zijn met andere studiejaren.”

De afgelopen tijd is de zorg ook op een andere manier in het nieuws geweest. Er werd gestaakt voor meer loon. “Die stakingen hebben niet bijgedragen aan het imago van de zorg”, meent Kremers. Dat helpt niet in de beeldvorming. Het zou mooi zijn als er in de media nog meer met trotsheid over werken in de zorg wordt gesproken.”