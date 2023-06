Avans organiseert Keti Koti-symposium

Foto: PublicDomainPictures via Pixabay

Het is dit jaar 150 jaar geleden dat de slavernij officieel werd afgeschaft. Om daarbij stil te staan, organiseert Avans Hogeschool op 30 juni een Keti Koti-symposium aan de Lovensdijkstraat in Breda. De middag bestaat uit een informatieve sessie ‘Keti Koti 101’, gevolgd door een panelgesprek met onder andere de Stichting Herdenking Afschaffen Slavernij Breda.

“Avans zal samen met jullie dit historische moment markeren en stilstaan bij de lessen die we hebben geleerd. Neem deel om te reflecteren op het verleden en te begrijpen hoe deze historie ons onderwijs vormt”, is te lezen in de uitnodiging op Avans Extra.

Inzicht in betekenis

Assala Driouichi, derdejaarsstudent Chemie in Breda, verzorgt het welkomstwoord op de middag. Vorig jaar organiseerde zij zelf een evenement rondom Keti Koti, om zo stil te staan bij de afschaffing van de slavernij. Iedereen is welkom op de gratis bij te wonen middag en het maakt niet uit als je geen kennis hebt over Keti Koti. In Keti Koti 101 geeft Rudy van der Beek, die medeverantwoordelijk is voor de totstandkoming van het slavernijmonument in Den Haag, een minicollege om meer inzicht te geven in de betekenis van Keti Koti.

Tijdens het event is er ook ruimte voor een interactieve discussie. Avansstudenten, -medewerkers en experts beantwoorden dan ook ingestuurde vragen van deelnemers. Aan het einde van de middag treedt Glodi op. Dat is een spoken word artist.

De middag begint op 30 juni om 14:30 uur en duurt tot 17:30 uur. Er is plek voor zeventig deelnemers, jezelf aanmelden kan via deze link.