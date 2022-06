Vier Keti Koti bij Avans

Foto: PublicDomainPictures via Pixabay

Samen met medestudenten organiseert Assala Driouichi, tweedejaars Chemie in Breda én Student van het Jaar, op Avans een evenement rondom Keti Koti.

Keti Koti vindt elk jaar plaats op 1 juli. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Assala haalt de feestdag nu ook naar Avans in Breda. In de collegezaal kunnen bezoekers eerst een documentaire kijken. Daarna is er een borrel met Surinaamse hapjes en het drankje Fernandes. Ook speelt er een brassband.

Assala vindt het belangrijk dat er aandacht geschonken wordt aan Keti Koti. “Het is niet verankerd in de Nederlandse cultuur, maar wel onderdeel van de geschiedenis.” Het lukte haar niet om Surinaamse studenten bij de viering te betrekken. “Maar ik probeer het zo goed mogelijk te doen.”

Andere culturen

In april organiseerde Assala samen met medestudenten een iftar bij Avans. In de toekomst wil ze vaker evenementen organiseren om Avansstudenten en -medewerkers kennis te laten maken met andere culturen. Studenten die daar ideeën over hebben, kunnen haar mailen.

De Keti Koti-viering vindt vrijdag 1 juli plaats bij Avans aan de Hogeschoollaan, begint om 14.00 uur en is gratis toegankelijk. Aanmelden kan hier.