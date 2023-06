Brian Abbes is dé Student van het Jaar 2023

Brian Abbes wordt toegesproken door Docent van het Jaar John Lousberg

De winnaar van de Student van het Jaar-verkiezing 2023 is bekend. Social Work-student Brian Abbes is door de jury gekozen omdat de leden onder de indruk zijn van zijn brede maatschappelijke betrokkenheid. Hij organiseert anti-stigma-cafés en zet zich in voor de destigmatisering van borderline persoonlijkheidsstoornis.

De student werd donderdagochtend door de gehele Punt-redactie en Docent van het Jaar John Lousberg verrast tijdens zijn muziekles. “Zo zit je een liedje over koude koffie te schrijven en dan ben je ineens Student van het Jaar. Heel bijzonder”, zegt Brian blij verrast. Docenten van de docentenband van de academie, waar Brian in drumt, zongen een liedje voor hem. Ook de studenten met wie hij de muziekles had, schreven in vijftien minuten een liedje speciaal voor hun medestudent.

De cirkel is rond

“Ik had niet verwacht dat ik de titel zou winnen”, speecht Brian. “Ik kwam hier vanochtend naar de les en ineens komt er een meute binnen om mij te verrassen. Het is fijn om op deze manier waardering te krijgen, de kerst op de taart. De cirkel is rond.” Brian vond alle kandidaten geschikt om Student van het Jaar te worden. “Elke genomineerde doet mooie dingen en verdient het.”

Zijn docent Tavie Hazenberg-Alferink nomineerde hem omdat ze hem een boegbeeld van empowerment vindt. “Dat is erg belangrijk in het sociaal werk, waar hij écht voor gemaakt is.” Brian kreeg naast muzikale serenades een oorkonde en een award gemaakt door Avans Innovative Studio.