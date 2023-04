Brian Abbes maakt kans op de titel Student van het Jaar

Brian Abbes

Vijf studenten zijn nog in de race om Student van het Jaar 2023 te worden. Een van hen is Brian Abbes, tweedejaarsstudent Social Work in Den Bosch. Zijn mentor Tavie Hazenberg-Alferink nomineerde hem. Volgens haar zijn het enthousiasme, de bevlogenheid, genuanceerdheid en professionele houding van de student indrukwekkend. “Hij is echt een boegbeeld van empowerment, wat erg belangrijk is in het sociaal werk.”

Tavie Hazenberg-Alferink is docent Social Work en de mentor van Brian. “Weet hij al dat hij genomineerd is en door wie? Ik ben benieuwd naar zijn reactie!” De student vindt het een aangename verrassing en heeft geen idee wie hem had opgegeven. “Tavie? Heeft zij me genomineerd? Wat leuk! Ik waardeer de nominatie, daardoor weet ik dat wat ik doe gewaardeerd wordt”, zegt Brian aan de telefoon.

Hazenberg-Alferink noemt de student “een boegbeeld van empowerment”. “Dat is erg belangrijk in het sociaal werk, waar hij écht voor gemaakt is. De manier waarop hij zijn eigen herstelervaring inzet om de verbinding te zoeken met mensen die mogelijk vooroordelen hebben en de integere manier waarop hij dat bespreekbaar maakt, zijn indrukwekkend.” Volgens zijn mentor loopt Brian regelmatig de werkkamers van docenten in. “Om even een praatje te maken. Hij is prettig in de omgang en gaat op een gelijkwaardige manier met docenten om.”

Destigmatisering

De tweedejaarsstudent ging vóór zijn studie door een intensief behandeltraject, nadat hij werd gediagnosticeerd met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Degene die hem daarin begeleidde, Dieke Roodbeen, kwam later als docent bij de opleiding Social Work werken. Vanwege hun verleden geeft Roodbeen geen les aan de klas waar Brian in zit. Wel hebben de twee nog veel contact. Ze geven samen workshops over destigmatisering in de maatschappij omtrent borderline persoonlijkheidsstoornis. “Dat doen we binnen de academie, maar ook bij andere Avansopleidingen en zelfs daarbuiten. Laatst gaven we een workshop bij de P.I. Vught, op verzoek van een student die daar stage liep”, vertelt Roodbeen.

Ze vindt het bijzonder om van dichtbij te zien hoe het gaat met Brian. “Normaliter zie of spreek je een cliënt niet meer als het behandeltraject stopt. Het is fijn om te zien dat het inmiddels goed met hem gaat.” Hij zet zich niet alleen in voor zijn eigen herstel, maar is volgens Roodbeen altijd begaan met zijn medestudenten. “Hij is voor mij de Student van het Jaar omdat hij vanuit een oneerlijke achterstand nooit zijn positiviteit is verloren. Hij draagt bij aan een veilig en prettig klimaat binnen onze academie en bij studenten onderling. Hij zorgt ervoor dat ook anderen kunnen groeien.”

Punt stelt elke dag één van de vijf genomineerden voor de Student van het Jaar-verkiezing voor. Tot nu toe waren dat Lotte Rijnink, Isra Moussadek en Luc Goos.

Stelt zich open

Tweedejaarsstudent Femke Blankenberg leerde Brian kennen tijdens een studiereis naar Leuven. “Brian haalt enorm veel kracht uit zijn ervaringen en gebruikt die als motivatie om anderen te helpen. Hij merkt het op als er iets aan de hand is en zet zijn eigen problemen aan de kant. Naar mijn mening is hij tijdens zijn studie gegroeid op persoonlijk vlak. Hij stelt zich meer open naar anderen en deelt ervaringen uit zijn eigen verleden, iets wat hij voorheen moeilijk vond om te doen.” Femke is ervan overtuigd dat Brian de titel Student van het Jaar verdient. “Ondanks alles wat hij heeft meegemaakt, is hij al heel ver gekomen en blijft hij gemotiveerd.”

Naast de workshops die Brian geeft, is hij ook bezig met het opzetten van een antistigma-café en drumt hij in de docentenband van de opleiding.