Hoe is het voor studenten en senioren om samen te wonen? Sofie deed er onderzoek naar

Foto: archief. Punt maakte eerder een video over student Doortje en haar 74-jarige huisgenoot.

Sofie Slegers, vierdejaarsstudent Verpleegkunde in Den Bosch, deed voor haar afstuderen onderzoek bij MijnWoongenoot. Ze onderzocht de effecten op studenten en senioren van het samen in een huis wonen.

MijnWoongenoot is de sociale onderneming van Kitty van der Made, die daarnaast Avansdocent is. Ze koppelt studenten aan ouderen die een kamer over hebben. Voor de onderzoekslijn Preventie binnen Verpleegkundige Zorg van Cindy de Bot onderzocht Verpleegkundestudent Sofie de invloed van intergenerationeel wonen op de ervaren positieve gezondheid van de deelnemers.

Ze interviewde vijf studenten en vier senioren om erachter te komen wat de effecten zijn van het samen in een huis wonen. Dat deed ze op basis van de zes pijlers van positieve gezondheid van Huber: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren.

Kleinschalig

Het onderzoek van Sofie is nog kleinschalig. “Het doel was de ervaringen van de deelnemers in kaart brengen. Intergenerationeel wonen heeft z’n oorsprong in Amerika, maar de literatuur erover is heel beperkt.” Bij MijnWoongenoot kunnen studenten een huurovereenkomst afsluiten, maar ook een logeerovereenkomst. Dat houdt in dat ze maar een of twee nachten per week bij de oudere logeren. “Dat is ook van invloed op het effect van het samenwonen”, legt Sofie uit.

Senioren gaven in de interviews aan dat ze het gezellig vinden om een student in huis te hebben. Ook helpt het tegen eenzaamheid, al zijn de ouderen die Sofie sprak nog best vitaal en ondernemend. “Een van de senioren is al boven de tachtig maar geeft af en toe nog yogales, als invaller. Dat klopt niet met het beeld van ouderen dat bestaat.”

Betekenis

Studenten gaven aan dat ze lichamelijk wat actiever waren, omdat ze meer moesten fietsen naar het huis van de oudere. Ook noemden ze een verbeterde kwaliteit van leven, doordat ze meer van betekenis konden zijn. Ze helpen de oudere bijvoorbeeld met koken of hun telefoon.

Voor studenten die geen woonruimte kunnen vinden, kan een kamer huren bij een oudere een goede oplossing zijn. “Het is geen typische studentenwoning, maar het wordt door de studenten die het al doen als leuk ervaren, door het samen eten en de gesprekken die gevoerd worden”, zegt Sofie. “Bovendien is het een rustige plek en de huur is laag.”

Punt maakte eerder video’s over Doortje en haar 74-jarige huisgenoot en de 80-jarige Joop die graag een student als huisgenoot wil.