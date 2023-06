Nog meer versterking College van Bestuur: Jan Bogerd als interim-bestuurder aangesteld

Jan Bogerd is per 1 september interim-bestuurder van het CvB van Avans Hogeschool. Momenteel is hij voorzitter van het CvB bij de Hogeschool Utrecht

Jan Bogerd is door de Raad van Toezicht (RvT) per 1 september aangesteld als bestuurder. Hij versterkt tijdelijk het College van Bestuur (CvB) vanwege de afwezigheid van voorzitter Philippe Raets en het komende vertrek van bestuurder Sarah Wilton-Wels.

Momenteel is Jan Bogerd werkzaam als voorzitter van het CvB bij de Hogeschool Utrecht. Daar werkt hij al meer dan dertig jaar in rollen waarin hij vormgaf aan de groei en ontwikkeling van de hogeschool. Ook is hij tot 1 september 2023 vicevoorzitter van de Vereniging Hogescholen.

“Ik kijk ernaar uit om kennis te maken en samen te werken met de studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers”, zegt Bogerd. “Ik verheug me erop een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de verdere uitrol van de Ambitie2025 en de transitie waarin Avans verkeert. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik samen met Jacomine Ravensbergen en Frank van Hout de organisatie verder kan helpen.”

Slagkracht op bestuursniveau

RvT-voorzitter John Jorritsma is blij met de komst van Bogerd. “De ruime kennis en ervaring van Jan als voorzitter van de Hogeschool Utrecht gaat ons helpen. De RvT zet in op een snelle permanente invulling van de vacature die Sarah achterlaat en we hopen dat het herstel van Philippe voorspoedig verloopt. Voor nu is Avans voorlopig verzekerd van slagkracht op bestuursniveau.”

Vicevoorzitter Jacomine Ravensbergen neemt tijdelijk de rol van voorzitter van het College van Bestuur op zich en is content met de komst van de tweede interim-versterking. Halverwege juni maakte de RvT namelijk al bekend Frank van Hout als interim-bestuurder aan te stellen. Ravensbergen over de aanstelling van Bogerd als tweede interim-bestuurder: “Ik verheug me op de samenwerking met Jan. Hij is een zeer ervaren bestuurder. Het CvB is na de zomer weer een driemanschap op volle sterkte.”

Frank van Hout en Jan Bogerd maken tot het einde van het kalenderjaar deel uit van het CvB.