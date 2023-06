Recept: gnocchi in tomatensaus met groenten

Gnocchi in tomatensaus met groenten

Gnokkie, Knosjie of Knoggie? De juiste uitspraak is Njok-kie. Hoe moeilijk het is om het gerecht uit te spreken, zo makkelijk is het om te maken. Deze lekkere maaltijd heb je namelijk in een handomdraai op tafel!

Voor 2 personen, bereidingstijd 20 minuten

Dit heb je nodig

150 gram (vega) gehakt

200 gram wortel

200 gram courgette

anderhalve el Italiaanse kruiden

halve el paprikapoeder

400 gram gezeefde tomaten

400 gram gnocchi

20 gram (vegan) Parmezaanse kaas

handje pijnboompitten en verse basilicum

Zo maak je het

1. Verhit olie in een pan en rul hierin het gehakt samen met peper, zout en de helft van de Italiaanse kruiden.

2. Snijd de wortel en courgette in blokjes van 1×1 cm en voeg toe aan het gehakt. Doe er ook de rest van de Italiaanse kruiden en paprikapoeder bij.

2. Voeg na 5 minuten de gezeefde tomaten toe en laat pruttelen op laag vuur.

3. Bereid de gnocchi volgens de verpakking of maak ze vers en doe ze bij de saus.

4. Serveer met Parmezaanse kaas, verse basilicum en pijnboompitten.

Enjoy!