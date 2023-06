Refresh je oksels met dit cadeautje van Avans en regel meteen je herinschrijving

Een mini-deo om je eraan te herinneren je inschrijving voor het nieuwe studiejaar te regelen. In de huiskamers bij Student Support in Den Bosch en Breda kunnen studenten een verfrissend cadeautje ophalen.

Met deze actie hoopt Avans studenten eraan te helpen herinneren dat ze zich voor 1 september herinschrijven bij hun studie. Voor die datum moet je namelijk ingeschreven zijn voor het studiejaar 2023-2024. Als je herinschrijving voor die datum niet is afgerond, inclusief het bevestigen van je digitale incassomachtiging, mag je geen onderwijs volgen en wordt je Avans-account geblokkeerd. Regel je herinschrijving nog voor de zomervakantie van start gaat, tipt een medewerker van Student Support. “Dan heb je alle to do’s afgevinkt voor je op vakantie gaat.”

Afstuderen

Als je vóór 1 september 2023 afstudeert bij Avans, hoef je je natuurlijk niet opnieuw in te schrijven. Maar let op: ga je wel in 2023 afstuderen maar is dat ná 1 september? Dan moet je je wel herinschrijven. Zodra je bent afgestudeerd, kun je je uitschrijven.

Herinschrijven doe je via Studielink.nl. En vergeet dan ook niet je basisbeurs aan te vragen via DUO. Die wordt vanaf komend jaar weer ingevoerd.