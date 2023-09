Kersverse Bossche studenten maken spelenderwijs kennis met elkaar en hun studie

De Tramkade in Den Bosch

Voor Avansstudenten staat deze week in het teken van de introducties. In Den Bosch vinden er verschillende activiteiten plaats op en rond de hogeschool. Zo gingen de studenten Elektrotechniek en Technische Informatica dinsdag de strijd met elkaar aan bij een zeskamp. Ook was er een spellencircuit met aansluitende barbecue en feestavond op de Tramkade voor zes andere opleidingen. Punt nam een kijkje.

Bij de Bossche Brouwers gingen studenten van de opleiding Human Resource Management, Integrale Veiligheidskunde, Bestuurskunde, Bedrijfskunde, Accountancy en Finance & Control in groepen aan de slag. In de middag wachtte er voor de ruim achthonderd studenten een spellencircuit in de stijl van Expeditie Robinson, met verspreid over het terrein drie ‘eilanden’. Op het constructieve eiland moesten de studenten opdrachten uitvoeren, zoals het bouwen van een katapult. Op het escape room-eiland werd gepuzzeld en was inzicht nodig. Tot slot was er een eiland met eetproeven waar gedroogde insecten op het menu stonden voor studenten van de Academie voor Management, Bestuur en Finance.

De silo’s op de Tramkade

Pakt uit zoals gedacht

‘’Alles om de kennismaking voor onze nieuwe studenten te bevorderen, met hun eigen klas bij elkaar. Het is heel fijn om te zien dat het uitpakt zoals we in gedachten hadden’’, vertelt mede-organisator Floor van der Stokker tevreden na het spellencicruit. ‘’Alles zit ook mee met het weer en deze toffe locatie.’’



Dat studenten van deze opleiding gezamenlijk hun intro doen, heeft te maken met de herclustering die Avans doorvoert. ‘’Studenten gaan tijdens hun studie veel meer samen doen, dan is het leuk en goed om de krachten nu al eens te bundelen.’’



Niet gelukt te winnen

Daarmee is Daan Langes, verse student Bedrijfskunde, het eens. Hij zit aan tafel met zijn medestudenten te kletsen over hoe leuk hij de spellen vond. ‘’We deden er veel aan om te winnen, maar dat lukte helaas niet.’’ Een groepsgenoot voegt lachend vanaf de andere kant van de tafel toe: ‘’Zelfs niet met een beetje valsspelen.’’

Daan Langes met het blauwe vest, samen met zijn groepsgenoten

De groep wacht op de prijsuitreiking, ook al verwachten ze niet een prijs te winnen. Ze pakken er een stok kaarten bij om de tijd mee te vullen. ‘’Nu nog zonder, maar straks met een biertje’’, zegt Daan, die het naar zijn zin heeft tijdens de intro. ‘’Een beetje lachen en elkaar spelenderwijs leren kennen, werkt beter dan via een wandeling door de stad of colleges op school.’’

Zeskamp

Niet alleen bij de Bosche Brouwers zijn de studenten volop kennis met elkaar aan het maken. In de tuin van de Avanslocatie aan de Onderwijsboulevard is een zeskamp uitgezet, waarbij de eerstejaarsstudenten Elektrotechniek en Technische Informatica onder andere moeten buikschuiven en touwtrekken.



Feestje

In tegenstelling tot de technische studenten, zitten Simone Groothuis, Britt Verbeek en Merel Oostendorp bij de Bosche Brouwers met droge en schone kleren uit te rusten. Ze vonden de Expeditie Robinson-spellen niet het allerleukste, maar de pret is er niet minder om. ‘’De sfeer is chill. En we verheugen ons op het feestje van vanavond. Daar hebben we echt zin in’’, vertellen de drie HRM-studenten die elkaar deze dagen goed weten te vinden. ‘’We hebben het heel gezellig.”

Van links naar rechts: Simone Groothuis, Britt Verbeek en Merel Oostendorp

Na jaren op de middelbare school te hebben gezeten, waren de drie wel toe aan de hogeschool. ‘’Iets nieuws, met andere mensen om je heen en interessante lesstof: daar kijken we naar uit.’’



Dat de studenten bij de studie HRM uitkwamen, was geen verrassing. ‘’Het is een heel brede studie waar we veel van verwachten en gaan leren over met mensen werken en psychologie. We hebben er echt zin in.’’

Groots georganiseerd

Aan de andere kant van het terrein, staat Roos Verrijt bij een van de vele statafels. Ze lacht met wat groepsgenoten die de HRM-student heeft leren kennen tijdens de intro. ‘’Het is leuk dat het zo groots is georganiseerd. Tijdens de verschillende spellen praat je telkens met iemand anders’’, vertelt ze terwijl haar studiegenoten knikken. ‘’En de dag eindigt hier niet. Straks zetten we de avond voort bij het feestje.’’



De Avansstudent kan niet wachten op haar studententijd, waar ze veel van verwacht. ‘’Ik denk dat dit een leuke studie is en dat ik veel vrienden ga maken. Het moet ook gezellig zijn, dat vind ik belangrijk. Het hoort bij studeren’’, vertelt ze. Op dit moment woont Roos nog in Sint-Oedenrode. ‘’Maar misschien verhuis ik tijdens mijn studie wel naar Den Bosch, als het bevalt.’’



Op donderdag vindt het INTRO Festival plaats in Den Bosch. Ook daar doet Punt verslag van.