RIVM: studiedoping wordt niet illegaal geïmporteerd

Sommige studenten gebruiken middelen tegen ADHD als studiedrug, maar hoe komen ze eraan, wilde het RIVM weten. De sporen in het rioolwater van studentensteden wijzen niet op grootscheepse illegale import.

Eén op de twintig studenten gebruikt weleens middelen als Ritalin zonder doktersvoorschrift, bleek vorig jaar uit onderzoek naar hun psychische gezondheid en middelengebruik door het RIVM, de GGD en het Trimbos Instituut.

Dat is gevaarlijk, waarschuwt het RIVM, want de medicijnen kunnen bijwerkingen hebben. Gebruikers kunnen last krijgen van slapeloosheid en hartkloppingen, maar ook van somberheid en depressie. Zelfs pogingen tot zelfmoord lijken soms verband te houden met de medicatie.

De onderzoekers besloten aanvullend onderzoek te doen. Ze hebben een week lang het gehalte aan ritalinezuur, een stof in de medicatie, gemeten in de riolen van Amsterdam, Utrecht en Eindhoven.

Geen import

De resultaten toonden aan dat de gevonden concentraties ritalinezuur ongeveer overeenkwamen met de hoeveelheden medicatie die op doktersrecept waren verstrekt aan mensen met ADHD. Er is daarom waarschijnlijk geen sprake van illegale import van de middelen op dit moment, vermoeden de onderzoekers. Het is aannemelijker dat gebruikers hun door de dokter voorgeschreven middelen doorgeven of doorverkopen.

Om de vermoedens verder te onderbouwen is nader onderzoek nodig, stelt het RIVM.

Punt schreef eerder over Avansstudenten die Ritalin gebruiken zonder doktersrecept. Dat lees je hier.