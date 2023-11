Alumnus Cheyenne Goudswaard wint zesduizend euro met filmidee over skin picking

Cheyenne Goudswaard tijdens de prijsuitreiking

Zesduizend euro. Dat heeft Cheyenne Goudswaard, die onlangs afstudeerde aan de masteropleiding Animation van Avans, donderdagmiddag gewonnen met de Keep an Eye Animation Talent Award. Haar pitch voor een animatiefilm over skin picking werd door de jury als winnend project gekozen in de toonzaal van Willem Twee. Daar pitchten acht oud-studenten hun ideeën.

‘’Dit voelt overweldigend en onwerkelijk. Jarenlang hield ik voor me dat ik aan skin picking deed en nu win ik er deze prijs mee. Het maakt me een beetje emotioneel’’, vertelt Cheyenne Goudswaard vlak na het in ontvangst nemen van een cheque en bos bloemen. ‘’Het laat zien dat er vraag is naar het verhaal dat ik wil maken.’’



Uren en uren

Skin picking is een aandoening waarbij iemand dwangmatig en obsessief de eigen huid beschadigd door pulken of trekken aan puistjes, wondjes, haren, bultjes of nagels. ‘’Op de middelbare school deed ik het elke avond, uren en uren. Daardoor werd ik angstig om mijn huid te laten zien. Ik droeg altijd lange kleding, ook wanneer het buiten 32 graden was. Daardoor vermeed ik feestjes, zwemmen en seks. Ik bleef binnen en miste kansen. Dat is, zeker als tiener, moeilijk’’, vertelt de alumnus open over haar aandoening.

De Keep an Eye Animation Talent Award is een aanmoedigingsprijs voor een animatietalent die onlangs is afgestudeerd aan de éénjarige masteropleiding Animation van het Master Institute of Visual Cultures – St. Joost School of Art & Design. De winnaar krijgt een ontwikkelbudget om een eigen project een stap verder te brengen. Vorig jaar ging de prijs naar Puck Paassen, die ook bij deze editie aanwezig was om te vertellen over haar werk.

Stigma doorbreken

Goudswaard, die het skin picking tegenwoordig aardig onder controle heeft, miste als kind voorlichting over de aandoening. Er waren wel therapeuten die erover praatten, maar in hun verhalen ontbraken persoonlijke verhalen. Daarom bedacht de oud-student voor haar afstudeerproductie een animatiefilm over skinpicking. ‘’Een oplossing voor de aandoening heb ik niet, die wil ik ook niet geven, maar ik wil wel het gesprek starten en laten zien dat dit bestaat. Stigma’s doorbreken, dat is mijn doel.”



Iedere oud-student Animation kreeg tien minuten de tijd om een filmidee op het podium te pitchen. De onderwerpen van de deelnemende studenten varieerden. Zo kwam er onder andere een animatie over irrationele angsten voorbij, over queer zijn in een heteronormatieve omgeving en over de ervaringen van expats in Nederland.

Weldoordacht

De jury, bestaande uit Maureen Prins, Mackenzie Finch en Robert-Jonathan Koeyers, allemaal actief in het werkveld, was het er unaniem over eens dat Goudswaard de titel verdiende. ‘’Haar project is weldoordacht, gebalanceerd en een prachtige manier om het gesprek over skin picking te openen. Haar animatie is een goede manier om het stigma over dit onderwerp te doorbreken’’, luidde het oordeel. De jury was overigens enthousiast over alle projecten en zag Generatie Z, seksuele identiteit, struggles en het gesprek openen als overkoepelend thema. ‘’Onderwerpen van de nieuwe generatie.’’



Met de zesduizend euro die de alumnus wint, kan ze aan de slag met het verder uitwerken van haar ‘ongemakkelijke, oncomfortabele en ruwe, maar ook zachte en herkenbare’ film. Daarnaast wil ze mensen die ook aan skin picking doen interviewen, om hun ervaringen te kunnen verwerken in de film waarvoor ze een aantal maanden uittrekt. Daarvoor mag je haar een bericht sturen via Instagram.