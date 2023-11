Dag van de Medezeggenschap: informeel ontmoeten, maar ook workshops omgaan met verschillende belangen

Tijdens de workshop onderhandelen gingen deelnemers met elkaar in groepjes aan de slag

Iets doen op het gebied van medezeggenschap is leuk, maar hoe doe je dat op een goede en professionele manier? Dat, en elkaar leren kennen, stond donderdag centraal tijdens de Dag van de Medezeggenschap. In Tilburg kwamen zo’n tachtig Avansstudenten- en medewerkers bij elkaar om te ontmoeten en kennis op te doen.

De Dag van de Medezeggenschap, die Jacomine Ravensbergen uit het College van Bestuur opende, was voor iedereen die bij Avans met medezeggenschap te maken heeft. Het thema van de dag was Samen voor Avans, wat studenten van de Koningstheateracademie op een ludieke manier onder de aandacht brachten. Tijdens het ochtendprogramma werd ook aandacht geschonken aan de grote ontwikkelingen waar de hogeschool voor staat, onder andere op het gebied van Ambitie 2025. Om goed toekomstbestendig medezeggenschap te realiseren, hebben partijen als het bestuur en medezeggenschap elkaar nodig, was daarvan een van de conclusies.

Student- en docentleden uit de Avans Medezeggenschapsraad waren aanwezig, net als leden uit academie-, dienstraden en de Centre of Expertise-raad. Ook opleidingscommissies en enkele directies waren vertegenwoordigd.



Workshops

Professionaliseren en elkaar ontmoeten waren belangrijke doelen in de Tilburgse LocHal. Er waren verschillende sessies waarvoor de aanwezigen zich konden inschrijven. Die gingen over variërende onderwerpen waar ze tijdens hun werkzaamheden mee te maken krijgen. Zoals AI in het onderwijs, onderhandelen, het politieke spel en assertief zijn. Daarbij stond omgaan met wrijving, bestuurders en stakeholders centraal.

In die workshop, gegeven door Hans van den Berg van The Young Diplomat, werd ingegaan op hoe je als medezeggenschapslid moet dealen met het aangeven van grenzen, rechten en plichten, verschillende belangen en macht. ”Besturen zitten met andere interesses in het speelveld dan medezeggenschapsleden. Het bestuur doet zijn werk en zegt vaak: ‘Oh God, daar heb je de medezeggenschap. Die stemt weer tegen, daarmee moeten we in gesprek, dat is lastig’. Ze zien het soms als een berg”, vertelde Van den Berg. ”In die gevallen krijg je te maken met onwetendheid en onkunde. Dan helpt het om voor jezelf duidelijk te hebben wat je rechten en plichten zijn.”

Zelf uitzoeken

Na afloop van de workshop liep student Joey Bartelds tevreden de zaal uit. ‘’Het was heel interessant. Om te horen over je rechten en plichten was heel nuttig. Dat deed me besluiten om binnenkort zelf goed in alle reglementen te duiken’’, vertelt de vierdejaarsstudent Finance & Control in Breda die lid is van zijn opleidingscommissie. ‘’Hoe dat nu precies zit, weet ik namelijk niet.’’

Cursusgever Hans van den Berg

Grenzen aangeven

Drie jaar geleden zag de Avansstudent een oproep om lid te worden van zijn opleidingscommissie. Iets meer betekenen voor zijn opleiding, zag hij wel zitten. ‘’Ik had altijd al veel contact met studiegenoten om dingen aan te kaarten en het leek me een verantwoordelijke taak’’, zegt Joey, die ook met veel interesse naar het stuk grenzen aangeven luisterde. De opleidingscommissie heeft namelijk wat te zeggen over de Onderwijs- en Examenregeling. ‘’Maar die kregen we in het verleden pas last minute tot ons, waardoor we er snel over moesten beslissen. We gaven wel onze grenzen aan en daarna ging het beter, maar lastig vond ik dat wel. De gegeven tips helpen in de toekomst.’’



De betrokken student vindt het goed dat Avans een Dag van de Medezeggenschap organiseert. Normaal heeft hij namelijk vooral contact met andere opleidingscommissie-leden, nu ziet hij ook leden uit andere organen. ‘’Het is fijn om ervaringen uit te kunnen wisselen en te horen dat we tegen dezelfde dingen aanlopen.’’

Tips en tricks van Hans van den Berg om grenzen te stellen, om te gaan met macht, invloed en belangen in het spel tussen besturen en medezeggenschapsleden

-Als medezeggenschapslid heb je recht op goede begeleiding en op juridische ondersteuning.

-Neem een stapje terug in emotionele momenten. Emotie tonen kan effectief zijn, maar niet in overvloed.

-Als je je argument wil maken, denk dan goed na over wat je wil zeggen en waarom.

-Ook mails met de hoogste prioriteit kunnen een dag wachten.

-Je hoeft niet altijd te speechen om een belang duidelijk maken, een goede vraag stellen kan ook. Waarom-vragen kunnen goed zijn, maar werken niet altijd. Daar zit een oordeel in. Wat-vragen zijn beter als je het belang van een ander wil weten.

-Beide partijen kunnen ‘winnen’ bij besluitvorming, maar dan moet je wel allebei iets inleveren. En dat kan.

-Je punt komt beter over als je rustig en duidelijk praat, met een laag stemvolume.

Interactief

Ook Roxanne van der Eijk, derdejaarsstudent HBO-Rechten, vond het een geslaagde dag. De voorzitter van haar opleidingscommissie volgde onder andere een workshop over onderhandelen met directies, besturen en de processen die daarbij komen kijken. ‘’Die was interactief en dat maakte het leuk’’, vertelt ze.

Als student van de Juridische Hogeschool heeft ze in de opleidingscommissie genoeg te doen. Zo kwam haar opleiding aan het begin van dit jaar in het nieuws om een omstreden nieuwe onderwijsmethode. ‘’Aan het begin ging het niet goed. Als lid kun je invloed uitoefenen op het onderwijs en de manier waarop dat wordt gemaakt. Ik kan een bijdrage leveren aan de waarborging van kwalitatief goed onderwijs en dat vind ik belangrijk’’, zegt ze. ‘’Je mag meedenken en meebepalen over belangrijke onderwerpen. En het is ook nog eens goed voor je netwerk.”

Na afloop van de dag volgde een borrel.