Oud-Avansstudent en Tweede Kamerlid Daan de Kort hoopt op zetelbehoud voor VVD: ‘We doen meer voor studenten dan mensen denken’

Daan de Kort in de Tweede Kamer

Sinds 2021 zit Daan de Kort, oud-student Bestuurskunde bij Avans, in de Tweede Kamer voor de VVD. Het jongste Kamerlid van zijn partij geniet van zijn tijd in Den Haag en hoopt dat te kunnen voortzetten na de komende verkiezingen van 22 november.

“Kamerlid is meer dan een baan voor mij: het is een roeping. Ik vind het ontzettend eervol en supergaaf om mijn werk te mogen doen. Als volksvertegenwoordiger in Den Haag heb ik met mijn werk ook echte impact op de levens van mensen. Dat is heel leuk, maar tegelijkertijd ook een hele verantwoordelijkheid”, vertelt Daan de Kort op de vraag hoe hij het vindt om namens de VVD in de Tweede Kamer te zitten.



Motie voor hulpmiddelen slechtzienden

Bij de oud-Avansstudent, die een visuele beperking heeft, zitten onder meer armoedebestrijding, schuldhulpverlening en arbeidsparticipatie in zijn portefeuille. Op dat laatste vlak boekte De Kort concrete resultaten, die hij ziet als hoogtepunten. Zo wordt er op zijn initiatief vijf miljoen euro beschikbaar gemaakt voor midden- en kleinbedrijven, die daarmee tools en technologie kunnen aanschaffen om mensen met een (visuele) beperking aan te nemen.

“Voor bedrijven is dat een grote investering, nu regelen wij dat voor ze. Daarmee zijn zij en toekomstige werknemers, die daarmee sneller een volwaardige baan kunnen krijgen, geholpen”, aldus De Kort. Hij zorgt er daarnaast voor dat er op 1 januari 2024 een loket opent voor slechtziende en blinde mensen die werk zoeken. Aan dat loket kan specifieke hulp worden geboden bij solliciteren. “Het moment waarop die voorstellen een meerderheid in de Kamer kregen, is waar ik het allemaal voor doe. Dat maakte me trots.”

In aanloop naar de verkiezingen in 2021 sprak Punt ook al met Daan de Kort. Toen vertelde hij over zijn plannen mocht hij verkozen worden.

Minder internationale studenten

De liberale partij is bij de komende verkiezingen voor een beperking van het aantal internationale studenten in Nederland. Niet omdat zij volgens De Kort niet allemaal welkom zijn – hij benoemt de meerwaarde voor werken met studenten uit andere landen – wel omdat hun komst uitdagingen op de krappe woningmarkt met zich meebrengt. “Als er te veel internationals komen, worden die uitdagingen groter. Bij studenten aan opleidingen voor ’tekortsectoren’ hebben we er geen moeite mee, maar er zijn ook Engelstalige studies met buitenlandse studenten waar je kritisch naar kunt kijken.”

Investeren in bedrijfsleven

Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen was GroenLinks het populairst onder studenten, gevolgd door D66 en VVD. Dat verandert als het aan De Kort ligt. Zo is hij van mening dat de voorgestelde belastingverhogingen van GroenLinks-PvdA voor grote bedrijven, geen goed idee zijn. “We moeten de bedrijven niet het land uit jagen en de klos laten zijn, daar moeten we in blijven investeren. Bedrijven verdienen geld, waar we de onderkant van de samenleving weer mee helpen. En dat vergeten veel mensen. Als het goed gaat het met bedrijfsleven, gaat het goed met Nederland”, aldus de politicus. Hij vertelt dat de partij tevens voor een verlaging is van het collegegeld voor opleidingen voor sectoren met tekorten. Zoals de zorg, techniek of onderwijs. “We doen meer voor studenten dan mensen denken.”



Geen tegemoetkoming studieschuld

Toch is er in het verkiezingsprogramma van de VVD niets te lezen over een tegemoetkoming voor studenten uit de leenstelsel-generatie, de zogenoemde pechstudenten. Dat is een lastige, maar bewuste keuze geweest volgens De Kort. “Ik kan me voorstellen dat jongeren daarvan balen, maar wij zien studeren als een investering in jezelf. En als je studeert, heb je daarna kans op een betaalde baan. Daarmee kun je een gedeelte van je studieschuld best terugbetalen vinden wij”, aldus De Kort, die wel aangeeft dat de betalingsregeling rekening houdt met je inkomen. “Als je niet voldoende verdient, hoeft dat niet. Een studieschuld moet ook niet zwaar meetellen bij het aanvragen van een hypotheek.”

Daan de Kort

Rust pakken

Hoe leuk De Kort zijn baan ook vindt, er zijn ook nadelen. Zo heeft hij niet bepaald een negen-tot-vijf-baan. Verschillende collega’s om hem heen vielen al uit met burn-outklachten, iets wat hij wil voorkomen. “Van een goed en lang debat krijg ik energie, maar rust pakken is ook belangrijk. In het weekend ga ik graag naar de kroeg met mijn vrienden voor een biertje of naar een wedstrijd van PSV. Die balans probeer ik wel te bewaren, hoe moeilijk dat soms ook is.”

Toekomst

De kans bestaat dat de VVD’er na de verkiezingen niet wordt herkozen met plek 24 op de kieslijst, hoewel de partij op 28 zetels staat in de peilingen. De Veldhovenaar gaat er vanuit dat hij gewoon terugkeert, maar mocht dat niet gebeuren, dan maakt hij zich geen zorgen over de toekomst. “Dan ga ik weer plaatjes draaien, of misschien word ik wel docent op Avans”, zegt hij lachend. “Maar mijn karwei in Den Haag is nog niet klaar. Voor mijn gevoel zit ik net lekker in de wedstrijd, daar wil ik nog niet mee stoppen.”

Tot slot heeft De Kort, die in zijn tijd op Avans studievereniging Collegium oprichtte, nog een tip voor huidige studenten. Ze moeten zich niet alleen focussen op hun studie, maar ook op wat daarbuiten gebeurt. “Word lid van verenigingen en ga bijvoorbeeld de lokale politiek in. Dat is hartstikke leuk, maar ook leerzaam. Doe dat als je de kans krijgt”, besluit hij.