Oud-Avansstudent Yasin Torunoglu wil kamer in voor GroenLinks-PvdA: ‘Tijd voor een linkse wind’

De kans dat hij de Tweede Kamer ingaat is niet zo groot met plek 42 op de kieslijst, maar toch is GroenLinks-PvdA-kandidaat Yasin Torunoglu blij met zijn deelname aan de verkiezingen. De oud-student International Business in Den Bosch wil met zijn partij schoon schip maken en is klaar met het rechtse beleid dat lang gevoerd werd.



Vorige week berichtte de NOS dat de samengevoegde partij GroenLinks-PvdA achterblijft in de peilingen. Dat komt mede doordat stemmers in fractieleider Frans Timmermans nog geen leider zien. Dat verbaast PvdA’er Torunoglu. “Ik zie juist veel enthousiasme. Mensen vertellen me dat ze Timmermans een geschikte kandidaat vinden. Ik heb zelf ook genoeg campagnes meegemaakt in tijden dat de PvdA minder draaide, dat merkten we toen echt aan de deur. Ik herken die geluiden dus niet. Timmermans is gepassioneerd om het land socialer en eerlijker te maken, op een duurzame manier”, zegt de oud-Avansstudent, die in 2006 zijn diploma haalde in Den Bosch. Volgens hem zijn mensen klaar met de ‘rechtse wind’ die door Nederland waait, met Mark Rutte (VVD).

Verantwoordelijkheid pakken

“Wij willen nu onze verantwoordelijkheid pakken en zijn daar klaar voor. Het is ook hoogstnoodzakelijk, als je kijkt naar de staat van ons land. Dat is gepolariseerd en er heerst grote ongelijkheid, met een energiecrisis en vraag om beter klimaatbeleid. Daar iets aan doen, doen wij het liefst als grootste, linkse partij. Rechts heeft het afgelopen decennium aan het roer gezeten, nu is het tijd voor links”, zegt Torunoglu. Hij is blij met de fusie met GroenLinks en uit kritiek op het beleid dat de VVD de laatste jaren voerde op onder meer de woningmarkt. “Dat is verschrikkelijk. Voor een student is het mission impossible om een woning te vinden, na je studie is dat nog erger. Als dat de marktwerking is in ons land, is dit niet mijn land.”

De oud-student werd tijdens zijn opleiding op het mbo politiek actief. In die tijd werd hij regelmatig geweerd bij kroegen om zijn afkomst en niet aangenomen bij potentiële stagebedrijven om zijn naam. “Dat zorgde voor mijn maatschappelijke bewustzijn. Ik wilde daar iets aan doen”, zegt Torunoglu, die in de PvdA zijn partij vond. “Ik ben een eindproduct van de sociaaldemocratie en heb genoten van de publieke voorzieningen en kansen. Dat kwam allemaal voort uit de PvdA.”



Hij vervolgt: “Ik kom uit een kwetsbaar milieu, niemand in mijn familie had een opleiding genoten en er was armoede in de wijk waar ik woonde. Na het mbo ging ik studeren bij Avans en vervolgens aan de universiteit. Op eigen kracht had ik dat nooit gered. Bij de PvdA vinden ze dat sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen en dat vind ik belangrijk.”



Bestaanszekerheid

Later ging de alumnus als wethouder in Eindhoven aan de slag. Daar hield hij zich onder andere bezig met het thema woningmarkt. “Ministers zien wonen vaak als product en hebben geen grip op de markt. Als ik verkozen word, ga ik me inzetten om partnerschappen aan te gaan met woningcorporaties. Om zo te kijken hoe je snel en duurzaam kunt bouwen”, aldus Torunoglu. Ook bestaanszekerheid is een speerpunt voor hem. In zijn huidige werk als directeur van de Diamantgroep, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken, ziet hij de noodzaak daarvan. “Mensen die daar werken kunnen moeilijk het hoofd boven water houden. Daarom willen we het minimumloon opkrikken. Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving.”



Studentenpartij

Studenten zouden er volgens de Eindhovenaar goed aan doen te stemmen op GroenLinks-PvdA. Dat is volgens hem de partij die investeert in de nieuwe generatie. “De dragers van de toekomst worden nu opgeleid. Zij verwachten een ander type economie en samenleving: een van wonen, gelijke kansen en een duurzame toekomst. Daar is onze partij voor.”

Kritiek

Duurzaamheid en de energietransitie zijn belangrijke punten voor GroenLinks-PvdA, maar daar klinkt ook kritiek op. Zo zouden die onderwerpen niet bovenaan de lijstjes van kiezers staan. Die maken zich vooral druk over een dak boven hun hoofd. “Het is niet een of-of-verhaal, maar een en-en-verhaal. Je kunt wel een woning hebben, maar dat kost je een rib uit je lijf. We moeten woningen bouwen, maar dat op een duurzame manier doen”, zegt Torunoglu die ook vindt dat – in tegenstelling tot de VVD – grote bedrijven meer belasting moeten betalen. Als voorbeeld noemt hij ASML. “Dat is een fantastisch bedrijf en goed voor de stad Eindhoven en werkgelegenheid. Maar je betaalt er de hoofdprijs voor woningen en huisartsen zitten vol door een steeds drukker wordende stad. Daar moeten bedrijven verantwoordelijkheid voor nemen, bijvoorbeeld door het betalen van meer belasting.”

Met plek 42 op de lijst beseft Torunoglu dat de kans dat hij de Tweede Kamer ingaat niet groot is. “Maar ik ben blij met mijn plek en wil deze beweging ondersteunen. En mocht ik toch de Kamer ingaan, ga ik mezelf daar volle bak voor inzetten.”