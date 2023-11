Studenten en hun centen: ‘Ik spaar in duizendjes’

De ene student heeft veel moneys, de ander vindt aan het eind van de maand zelfs de euroknallers van de supermarkt eventjes te duur. Om je een beeld te geven van hoe het er bij andere studenten financieel aan toe gaat, interviewt Punt Avansstudenten over hun (spaar)rekening. In deze aflevering is tweedejaarsstudent Vincent van der Steen aan het woord.

Opleiding: Civiele Techniek in Den Bosch

Bedrag op spaarrekening: 8.000 euro

Woonsituatie: Thuis bij zijn ouders

Ben je blij met je financiële situatie of wil je er iets aan veranderen?

“Ik ben zeker blij met mijn financiële situatie. Ik heb 8.000 euro op mijn spaarrekening en 1.000 op mijn lopende rekening. Het lukt me om rond te komen en te sparen dus ik hoef er niet per se iets aan te veranderen.”

Vertel, hoe kom jij rond en spaar je?

“Iedere duizend euro die ik spaar, zet ik opzij. Dat lukt me ongeveer elke drie tot vier maanden. Ik spaar dus in duizendjes. Dat zorgt voor een mooi rond bedrag op mijn spaarrekening. Ik werk negen uur per week bij een bouwmarkt, geef niet veel geld uit aan stappen, kleding of mijn telefoon(rekening). Ik heb het geluk dat mijn ouders mijn zorgverzekering betalen nu ik nog thuis woon. Daardoor kan ik aardig wat sparen.”

Betalen je ouders ook je studie?

“Nee, die betaal ik zelf. Net als mijn rijbewijs, die heb ik ook zelf betaald. Het collegegeld heb ik in één keer overgemaakt. Dan ben ik er vanaf en het is ook iets goedkoper.”

Avansstudent Joost vertelde in de vorige aflevering over het geld dat hij in een deposito heeft gezet. Lees hier waarom hij dat deed.

Je hebt 8.000 euro op je spaarrekening staan. Wat ga je daarmee doen?

“Doorsparen, want na mijn studie wil ik graag met een vriend twee tot drie maanden reizen door de Verenigde Staten. We starten dan in Las Vegas en willen sowieso naar New York en gaan toeren door Noord-Amerika.”

Cool! Wat is je spaardoel?

“Ik geef mezelf dit studiejaar de tijd om uit te komen op een bedrag van 12.000 euro.”

Heb je tips voor andere studenten?

“Ik bespaar geld doordat ik bijna niet op stap ga. Ik vind het leuker om met wat vrienden af te spreken en thuis wat te drinken en te kletsen dan dat ik in een club sta waar de drankjes stukken duurder zijn. Als je wat minder vaak per maand op stap gaat, houd je dus veel geld over. Daarnaast scheelt het je ook een hoop geld als je niet altijd maar merkkleding koopt of de nieuwste iPhone aanschaft. Je hebt heus niet elke twee jaar een nieuwe nodig als je abonnement afloopt.”