Gratis parkeren voor Avansgebouw Lovensdijkstraat verdwijnt

Avans aan de Lovensdijkstraat in Breda

Parkeer jij je auto weleens op een van de parkeerplaatsen voor het Avansgebouw aan de Lovensdijkstraat in Breda? Daar moet je vanaf 5 februari je portemonnee voor trekken. De gemeente Breda voert daar dan betaald parkeren in, net als in de rest van de wijk.

Het gaat om zo’n dertig parkeerplekken waar je je auto nu nog gratis kunt wegzetten, gelegen tussen de Lovensdijkstraat en de slagboom naar de Avans-parkeerplaats achter het gebouw. Bij de hoofdingang blijven wel drie plekken beschikbaar voor bezoekers van Avans, die vrijgesteld zijn van betaald parkeren.

Het betreffende gedeelte aan de Lovensdijkstraat in Breda

Op 5 februari begint de gemeente ook met de aanleg van een park op plek van de zandparkeerstrook tegenover het LA-gebouw. Ook dat gaat ten koste van de gratis parkeerplaatsen die daar nu nog zijn.