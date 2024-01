Studenten en hun centen: ‘Ik heb tien verschillende spaarrekeningen’

De ene student heeft veel moneys, de ander vindt aan het eind van de maand zelfs de euroknallers van de supermarkt eventjes te duur. Om je een beeld te geven van hoe het er bij andere studenten financieel aan toe gaat, interviewt Punt Avansstudenten over hun (spaar)rekening. In deze aflevering is Lieke*, derdejaarsstudent Human Resource Management in Den Bosch aan het woord.



Bedrag op spaarrekening: zevenduizend euro

Bedrag op lopende rekening: tweehonderdzestig euro

Woonsituatie: thuis bij haar vader



Zevenduizend euro, dat is een hoop geld voor een student!

‘’Ik ben opgevoed met de insteek om goed te leren met geld om te gaan en om goed voor jezelf te zorgen. Op mijn veertiende, de leeftijd dat je mag werken, ben ik dat gelijk gaan doen en daar ben ik nooit meer mee gestopt. Ik heb verschillende bijbaantjes gehad en in mijn studententijd ook wat HR-werk gedaan. Daarbij ben ik vaak ook streng voor mezelf geweest en heb ik geleerd om keuzes te maken. Zo heb ik mijn spaargeld opgebouwd.”



Hoe beheer je dat spaargeld?

‘’Ik heb een lopende betaalrekening, daar betaal ik mijn dagelijkse dingen van. Maar ik heb ook tien spaarrekeningen waar ik mijn binnenkomende geld over verdeel. Een daarvan is de hoofdspaarrekening, daar kom ik niet aan. Verder heb ik onder andere een rekening speciaal voor telefoonkosten, vakanties en een voor kosten die ik heb voor mijn eigen auto. Ook heb ik er een voor onvoorziene kosten.’’



Dat klinkt alsof je bewust omgaat met je geld.

‘’Dat doe ik ook, vind ik zelf. Ik heb het altijd belangrijk gevonden om daar goed mee om te gaan en werken vond en vind ik ook belangrijk. Je verdient er geld mee, maar je leert er ook een hoop van op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Mijn vader heeft trouwens een andere mening, hij vindt dat ik niet altijd bewust omga met geld. Maar die noemen mijn zus en ik dan ook vaak een échte Hollander. Ik ga bewust met mijn geld om, maar vind het ook leuk om geld uit te geven. En dat doe ik dan ook.’’

Eerder sprak Punt voor deze rubriek met eerstejaarsstudent Joost, die 45 duizend euro in spaardeposito heeft.

Waar bespaar jij dan niet op?

‘’Leuke dingen doen met vrienden en familie. En ik koop elke twee jaar een nieuwe iPhone, ik ben gek op Apple-producten. Tassen laat ik ook niet hangen. Shoppen vind ik leuk, al kijk ik wel graag in kringloopwinkels. Daar hangt vaak een hoop moois. Borrelen doe ik ook graag op het terras, al doe ik dat tegenwoordig wel vaker thuis met vriendinnen. Dat scheelt zo een paar tientjes tegenwoordig.’’



Hoe staat het met je studieschuld?

‘’Hoe hoog die precies is, weet ik niet. Volgens mij zo’n 7500 euro. Daar maak ik me echter geen zorgen om. Ik heb straks een hbo-diploma en 35 jaar om die af te betalen en ik ben niet vies van werken. Die schuld los ik wel af.’’



Heb je tips voor studenten om te sparen?

‘’Zet al je geld dat binnenkomt in eerste instantie allemaal opzij en verdeel het vervolgens onder in potjes. Als je dat doet, krijg je overzicht en weet je precies wat je per maand uitgeeft. Zorg er ook voor dat je een stok achter de deur hebt. Bijvoorbeeld je ouders die vragen naar hoe het staat met je financiën. Dat vond ik vroeger soms vervelend, maar het hielp wel.’’



*De volledige naam van de geïnterviewde is bij de redactie bekend.