Carnaval voor beginners: test je kennis en ga op kroegentocht

De organisatie van de Oeteldonkse carnavalsquiz checkt de antwoordformulieren. Van links naar rechts: Mechteld Huijsmans (ORM), Mickel Dielissen (CE), Geert Kastelijn (ORM) en William Visser (IB).

Voor de eerste keer carnaval vieren, het is iets waar veel nieuwe en internationale studenten mee te maken krijgen. Om deze groep studenten wegwijs te maken in het Brabantse carnavalsleven hielden Avansdocenten in Den Bosch dinsdag een quiz. Studentenvereniging Intarnia organiseert donderdag een kroegentocht.

Carnavalsquiz

Mocht je dinsdagmiddag de Oeteldonkse carnavalsquiz bij Avans gemist hebben, in de video hieronder stelt een van de organisatoren Geert Kastelijn alsnog drie carnavalsvragen. Weet jij alle antwoorden?

De antwoorden zijn te vinden onderaan deze pagina. Tip: Accepteer de cookies om de video te kunnen te bekijken Wijzig cookie-instellingen

Kroegentocht Intarnia

Maar er is meer te doen voor de beginnende en internationale carnavalsvierders. De recentelijk opgerichte studentenvereniging Intarnia houdt op donderdag 8 februari een kroegentocht in Oeteldonk. Paula Velasquez Suarez, bestuurslid bij Intarnia, legt uit waarom de keuze op Oeteldonk viel: “De meeste activiteiten voor internationals vinden plaats in Breda, daarom willen we nu een keer iets in Den Bosch doen.”

Linkerfoto: medevoorzitter Lucy Göler (tweede van links). Rechterfoto: bestuursleden Marie Blunck (links) en Paula Velasquez Suarez (rechts).

De bedoeling is om met zo veel mogelijk studenten donderdagavond om 19.00 uur te verzamelen op het centraal station van Den Bosch, waarna gezamenlijk gegeten wordt. “We starten de avond met typisch Nederlands eten zoals frikandel en patatje oorlog. Daarna laten we de stad zien aan de groep en gaan we naar verschillende kroegen.” Paula benadrukt dat het evenement niet alleen voor internationals is: “Iedereen is welkom, we zouden het leuk vinden als er ook Nederlandse studenten komen. Ze kunnen ons helpen met op de juiste manier carnaval vieren.”

Eerste keer Carnaval

Hoewel Paula drie jaar in Nederland woont, wordt dit haar eerste keer carnaval. “Carnaval is heel anders in mijn cultuur. Ik kom uit Colombia en heb in Curaçao gewoond, waar we carnaval op een andere manier vieren.” Paula gaat ook in Eindhoven en Breda carnaval vieren.

Meedoen met de kroegentocht is gratis en aanmelden kan via de DM van Intarnia.

Antwoorden Carnavalsquiz Oeteldonk

1. Wat is het thema van Oeteldonk dit jaar? Oeteldonk blèft plèkke.

2. Welke rol heeft de ‘Peer’? Peer is de burgervaojer van Oeteldonk. .

3. Waarom staat Oeteldonk drie dagen op zijn kop? Omdat de prins aankomt op Oeteldonk Centraol.