FHM Buurmeisje van het Jaar Selina: ‘Ik sta voor zelfverzekerdheid’

Fotograaf: Aaron Zijlstra

Derdejaarsstudent International Business, Selina Rakké, werd vorig jaar verkozen tot het FHM Buurmeisje van 2023. Destijds streed ze met zeven andere vrouwen om de winst en werd zij uitgekozen. Punt blikt terug op afgelopen jaar en wat ze sinds FHM Buurmeisje van het Jaar allemaal heeft gedaan.

Voorheen was het zo dat als je FHM Buurmeisje van het Jaar won, je standaard op plek honderd van de vijfhonderd eindigde. Dat is niet meer zo, want de winnares wist vorig jaar plek vijfentwintig te bemachtigen. Punt heeft Selina vorig jaar geïnterviewd over haar winst. Daarin vertelde ze over een lingerieshoot met fotograaf Russel Pearson. Deze shoot maakte deel uit van haar prijs. ‘’De fotoshoot was erg leuk om te doen.’’ De foto is daarna in het blad gekomen. ‘’Ik sta tussen allemaal bekende namen, Holly Mae Brood en Maan de Steenwinkel bijvoorbeeld. Daarom vind ik het heel mooi dat ze verder kijken dan iemands bekendheid.’’ Bij FHM Buurmeisje van het Jaar gaat het volgens Selina niet alleen meer om je uiterlijk. Zo heeft de wedstrijd nu een vrouwelijke jury, waardoor het volgens de derdejaarsstudent meer een vrouwenblad wordt. ‘’Je uiterlijk speelt nog steeds een rol, maar het gaat ook om wat je te vertellen hebt. Het gaat om jou als persoon.’’

Fotograaf: Russel Pearson

Jezelf uitdragen

Als je het aan de FHM Buurmeisje van het Jaar-winnares vraagt, heeft het meedoen aan dit soort wedstrijden veel baat bij opleidingen zoals International Business. In het verleden is ze namelijk ook al eens verkozen tot Miss Teen Universe Netherlands. ‘’Het meedoen aan een missverkiezing is een mooie manier voor jonge meiden om zich te ontwikkelen. Je leert hoe je jezelf uitdraagt naar anderen.’’ Dit heeft grote voordelen bij het pitchen, iets wat Selina regelmatig doet voor haar opleiding. ‘’Je staat te vertellen op een podium voor duizend mensen en online voor nog meer.’’

Miss Supranational

Sinds de overwinning heeft de International Business-student geen deel meer genomen aan missverkiezingen. ‘’Ik heb erg genoten van mijn overwinning. Maar ik zat een halfjaar in Maleisië voor mijn studie. Daardoor heb ik geen tijd gehad om ergens anders aan mee te doen.’’ Wel wil Selina in 2026 graag meedoen aan Miss Supranational, een jaarlijkse internationale missverkiezing. ‘’Mijn doel is om daarnaartoe te werken. Wegens mijn studie wacht ik daar nog even mee.’’ Volgens de student kon de wedstrijd FHM Buurmeisje van het Jaar goed gecombineerd worden met de opleiding. Daar hoefde ze elke keer maar een paar dagen aanwezig te zijn voor bijvoorbeeld een shoot. ‘’Aan een missverkiezing meedoen is echt een traject. Ook heb je veel meer voorbereidingen en daar ben je maanden mee bezig. Op dit moment is dat niet te combineren.’’

‘Mooi zoals je bent’

De derdejaarsstudent is sinds drie jaar coach bij Miss Teen Nederland. Vroeger werd Selina door haar uiterlijk gepest, een onderwerp waar het in het vorige artikel ook over ging. ‘’Ik was mij best bewust van mijn uiterlijk. Rood haar en een gezicht vol sproeten.’’ Selina staat voor zelfverzekerdheid en probeert dit ook mee te geven aan de meiden die ze begeleidt. Zo geeft ze nu voornamelijk catwalktrainingen en merkt ze dat de meiden daar een confidence boost van krijgen. ‘’Ik probeer jonge meiden nu te helpen zelfverzekerd te worden. Ook wil ik echt meegeven dat je van jezelf al mooi bent.’’