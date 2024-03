OM onderzoekt Utrechtse ‘bangalijst’, ouders slachtoffers nemen advocaat in de arm

Het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken of Utrechtse corpsleden strafbaar zijn vanwege het verspreiden van een ‘bangalijst’. Ook de ouders van de slachtoffers overwegen juridische stappen.

Vorige week schorste het Utrechtsch Studenten Corps (USC) twee leden die een powerpoint rondstuurden met daarop namen en foto’s van vrouwelijke studenten. Daarin werden het uiterlijk en de bedprestaties van de vrouwen becommentarieerd. De lijst gaat rond op sociale media.

Het OM gaat onderzoeken of de makers strafbaar zijn. Daarvoor hoeft het OM niet op aangiftes te wachten, zegt een woordvoerder desgevraagd.

Advocaat

Of de slachtoffers aangifte gaan doen, is niet zeker. Ouders van de slachtoffers hebben advocaat Ina Brouwer in de arm genomen. Zij zegt verschillende juridische opties te overwegen. Naast een aangifte bij de politie overweegt ze ook civiele procedures en een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bovendien zou ook het studentencorps stevige maatregelen moeten nemen, zegt Brouwer in een verklaring op DUB, het onafhankelijke nieuwsmedium van de Universiteit Utrecht. De daders zouden bijvoorbeeld uit hun studentenhuis gezet moeten worden. Het USC zei vorige week in een verklaring “zeer zware straffen” te zullen uitdelen aan de studenten.

Niet verspreiden

Het Utrechtse vrouwencorps UVSV vraagt iedereen om de powerpointpresentatie niet verder te verspreiden. De voorzitter constateert dat “seksisme en machocultuur” nog steeds de norm zijn binnen sommige studentenclubs.

Studentenverenigingen zeiden de afgelopen jaren juist aan een cultuurverandering te werken. De universiteit en hogeschool van Utrecht zeiden vrijdag “onaangenaam verrast” te zijn door het nieuws. Ze gaan in gesprek met het bestuur van het USC.

Cabaretier Youp van ’t Hek suggereerde zaterdag in zijn column in dagblad NRC dat hij de namen van de USC-studenten wil gaan publiceren.