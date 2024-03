Punt is op zoek naar de Student van het Jaar 2024

We gaan weer op zoek naar de Student van het Jaar en jij kunt ons daarbij helpen. Ken je bijvoorbeeld een student die net dat beetje extra deed, een bijzondere prestatie leverde of gewoon een topper is? Meld diegene dan aan voor de verkiezing.

Binnen de Avansmuren lopen genoeg studenten rond die zich inzetten voor een bijzonder doel, ergens in uitblinken of klaarstaan om te helpen. Denk ook aan iemand die een boegbeeld is voor anderen. Naar diegene is Punt dus op zoek.

Brian Abbes, Social Workstudent in Den Bosch, werd in 2023 uitgeroepen tot Student van het Jaar. Hij kreeg de prijs vanwege zijn brede maatschappelijke betrokkenheid. Zijn docent Tavie Hazenberg-Alferink nomineerde Brian omdat ze hem het boegbeeld van empowerment vindt.

Alle Avansstudenten en -medewerkers mogen studenten nomineren van wie zij vinden dat ze de titel verdienen. Via onderstaand formulier kun je iemand opgeven. Laat ons ook weten waarom je diegene nomineert. Dat kan tot en met 2 april. Een onafhankelijke jury, bestaande uit Avansstudenten en -medewerkers, beslist uiteindelijk wie Student van het Jaar 2024 wordt.

Let op: alleen nominaties die gedaan zijn met een e-mailadres van Avans tellen mee!