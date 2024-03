Rondvraag online gokken: ‘Doe dat alleen met geld dat je écht kunt missen’

Afbeelding ter illustratie. Foto via: Unsplash, Michał Parzuchowski

Ben jij wel eens zoveel geld verloren met gokken dat je ervan in paniek raakte? Een minderjarige jongen vergokte ruim honderdduizend euro van zijn opa. Laatstgenoemde spant daarom een rechtszaak aan tegen gokbedrijf Bingoal. Ook Avansstudenten wagen online weleens een gokje, blijkt uit een rondje door de gangen van de hogeschool.

Eerst even terug naar die vergokte ton van opa op Bingoal: gokken voor minderjarigen is verboden. Een 17-jarige Nederlander registreerde zich echter via het paspoort van zijn vader op de site van het gokbedrijf. Daar vergokte hij ruim honderdduizend euro, via de bankrekening van zijn opa waar hij toegang toe had. De opa van de jongen eist nu via zijn advocaat een schadevergoeding van het gokbedrijf. Hij verwijst daarbij naar een wetsartikel waarin staat dat aanbieders een speelaccount moeten schorsen “bij een redelijk vermoeden dat de speler door onmatige deelname of door kansspelverslaving zichzelf of zijn naasten schade kan berokkenen”. Het is de eerste keer dat er zo’n zaak wordt aangespannen in Nederland.



E-sports

Pavel Kalpakchiev is eerstejaarsstudent Finance & Control in Breda. Hij gokt eens per twee weken online op volleybalwedstrijden uit zijn thuisland Bulgarije en op e-sportswedstrijden van League of Legends in China. ‘’Dat volg ik goed en daar weet ik een hoop van. Ik gok altijd op ‘zekerheidjes’, wedstrijden waarvan ik vrij zeker weet wie gaat winnen’’, vertelt hij.



Alleen voor de lol

Bedragen inzetten die zo hoog waren als waarmee de 17-jarige die afgelopen zaterdag in het nieuws kwam, doet de Avansstudent niet. Hij zet telkens maximaal tien euro in en ”wint in tachtig procent van de gevallen”. Pavel doet het voor de lol en speelt alleen met geld dat hij echt kan missen. “Gokken met mijn spaargeld zou ik nooit doen’’, zegt Pavel, voor wie het online gokken een extra dimensie geeft tijdens het kijken van sportwedstrijden. ‘’Ik raak meer betrokken in de sport en het vergroot de spanning voor me.’’

Dubbel

Dat er een rechtszaak wordt aangespannen tegen het online gokbedrijf vindt de internationale student dubbel. Want hoewel bedrijven volgens hem voorlichting moeten bieden om verslaving tegen te gaan onder gokkers, is het wel een bedrijf en kon de minderjarige jongen gokken doordat hij een kopie van zijn vaders paspoort gebruikte. Daardoor leek het legaal. ‘’Als je als meerderjarige legaal gokt, ben je wel zelf verantwoordelijk.’’

Toch vindt hij dat bedrijven flink moeten inzetten op preventie van gokverslaving. Want ook hij kent mensen die in zijn thuisland Bulgarije vaker dan goed is voor ze gokken. ‘’Voorlichting geven op sites en in campagnes is goed’’, zegt Pavel, die zelf ook advies heeft: ‘’Wees verantwoordelijk en gok alleen met geld dat je écht kan missen.’’

Online gokken is sinds oktober 2021 op een aantal sites in Nederland legaal. In 2022 schreef Punt eerder over gokkende studenten en gokreclames. Avansdocent Teun den Hollander, die als sociotherapeut bij verslavingskliniek Novadic Kentron werkt, zei daarin dat gokken minder aantrekkelijk gemaakt moet worden voor jongeren. Uit onderzoek dat later in 2022 verscheen, bleek dat een op de vijf jongvolwassenen een spelersaccount had om online te gokken. Daar maakte de Tweede Kamer zich zorgen om.

Voetbal, basketbal en darten

Wanneer aan een tweetal studenten in Breda gevraagd wordt wie er wel eens een weddenschap op een sportwedstrijd plaatst, moet Roan Cannoo lachen. ‘’Ik ben wel een regelmatige gokker’’, zegt de tweedejaarsstudent Fysiotherapie in Breda. ‘’Ik gok vooral op voetbalwedstrijden, basketbal uit de NBA en darten.’’



Verlies hoort erbij

Waar veel gokkers inzetten op de winnaar van een wedstrijd, doet Roan het anders. Hij zet in op gebeurtenissen die in wedstrijden plaatsvinden, zoals het aantal schoten van een speler per wedstrijd of een X-aantal punten dat de speler maakt. Dat is volgens hem slimmer en geeft je meer kans op winst. ‘’Ik zet elke week gemiddeld vijftig euro in en win gemiddeld zo’n honderd tot honderdvijftig euro’’, zegt hij. ‘’Soms verlies ik ook wel, maar dat hoort erbij.’’

Roan vindt het net als Pavel goed dat er voorlichtingscampagnes zijn om gokverslaving tegen te gaan, maar zegt ook dat het de verantwoordelijkheid is van degene die de weddenschap plaatst. Zeker als diegene meerderjarig is. Wel denkt hij dat die campagnes niet al te veel effect hebben. ‘’Zolang je mag gokken, blijft er verslaving bestaan’’, zegt de student. ‘’Zelf ben ik niet verslavingsgevoelig. Ik speel met een limiet dat ik voor mezelf aanhoud en ga daar niet overheen.’’

Voor Borussia Dortmund – PSV, de voetbalwedstrijd die vanavond bepaalt wie naar de kwartfinale van de Champions League gaat, heeft Roan al zijn bet, zijn weddenschap, klaar: ‘’Donyell Malen van Dortmund schiet minimaal twee keer op goal.’’

Ook Rowan*, student Ondernemerschap & Retail Management in Breda, waagt weleens een gokje. Soms in het casino, maar vaker online op voetbalwedstrijden. Gemiddeld doet hij dat een keer per maand. ‘’Vooral via Toto op grote wedstrijden, het WK voetbal of wedstrijden van PSV. Niet iedereen zet in op zijn favoriete ploeg, maar ik heb altijd vertrouwen in mijn club’’, zegt hij.

Op is op

De Avansstudent zet zo’n twintig euro per weddenschap in. Hij verliest iets meer dan hij wint, maar vindt het geen verspilling van zijn geld. ‘’Ik speel alleen met geld dat ik kan missen en de kans om geld te winnen maakt het leuker om naar voetbal te kijken’’, zegt Rowan, die vooraf afspraken met zichzelf maakt als hij een ‘betje’ wil plaatsen. Zo stelt hij een limiet in voor zichzelf om in te zetten. ‘’Als het op is is het ook op. Wat ik belangrijk vind en nooit doe, is na verlies meteen geld proberen terug te winnen. Verlies accepteren hoort erbij.’’



Ook leest hij zich net als de andere Avansstudenten in op de ploegen waarop hij gokt, voordat hij een weddenschap plaatst. ‘’Zet niet in op onbekende ploegen’’, adviseert Rowan.

Net als de andere Avansstudenten, vindt Rowan het goed dat er op sites aandacht is voor spelers die gevoelig zijn voor gokverslavingen. Zo staat er op de site van kansspelaanbieder Toto een link naar Cruks, een register waarmee je jezelf kan uitsluiten voor het legale kansspelaanbod op de Nederlandse markt voor een periode van minimaal zes maanden. ‘’Maar er mag best nog meer aandacht voor’’, vindt hij.

Gok jij regelmatig en maak je je zorgen om je eigen gokgedrag? Bij het Loket Kansspel kan je gratis chatten met experts.

*De volledige naam van Rowan is bij de redactie bekend.