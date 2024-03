Studenten eisen geld van hun opleiding, maar krijgen uitbrander van de rechter

Illustratie: Kim Bell

Studenten medische hulpverlening stelden de Hogeschool Rotterdam aansprakelijk vanwege studievertraging. Maar ze hebben de rechter cruciale informatie onthouden en soms helemaal geen vertraging opgelopen, staat in het vonnis.

Studenten medische hulpverlening startten de afgelopen jaren wel vaker een procedure. Daarbij kregen ze geregeld gelijk. De rechter hield zowel de Hogeschool Utrecht als de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen verantwoordelijk voor de studievertraging die hun studenten opliepen.

Ook vier oud-studenten van de Hogeschool Rotterdam (HR) hadden recht op een schadevergoeding, oordeelde de rechter in 2021. Al toen de opleiding medische hulpverlening van start ging wist de hogeschool dat stageplaatsen moeilijk te vinden zouden zijn. De HR had harder moeten zoeken of minder studenten moeten toelaten, stelde de Rotterdamse rechtbank destijds.

Chagrijn

Maar diezelfde rechtbank wijst nu de claim van 32 andere Rotterdamse (oud-)studenten af. Allereerst omdat hun advocaat de eisen te “summier” heeft onderbouwd. Tot chagrijn van de rechter staat er niet eens in hoeveel studievertraging elke student opliep, laat staan waarom die aan de hogeschool te wijten is.

Tijdens de inhoudelijke behandeling bleek ook nog eens dat sommige studenten zelf verantwoordelijk waren voor de vertraging. Ze stopten met hun stage of haalden er een onvoldoende voor. Anderen kregen een stage aangeboden maar solliciteerden niet. En dan waren er ook studenten die “een of meer periodes überhaupt geen onderwijs hebben gevolgd”. Bij nader inzien hebben sommige studenten zelfs niet eens vertraging opgelopen.

De rechter neemt het de studenten kwalijk dat hij daar pas tijdens de behandeling achter kwam. Hij concludeert dat de studenten hun plicht om waarheidsgetrouwe informatie aan te leveren hebben geschonden.

Onjuiste inschatting

“De rechtbank kan zich niet aan de indruk onttrekken dat eisers hebben gemeend vooral te kunnen leunen op eerdere uitspraken in vergelijkbare zaken, waaronder het eerdere vonnis van deze rechtbank.” Dat is een “onjuiste inschatting geweest”, voegt de rechter eraan toe. De studenten moeten samen ruim tweeduizend euro aan proceskosten vergoeden.

De 32 studenten werden bijgestaan door advocaat Rolf Bindels. Die voerde ook de eerdere rechtszaken tegen de opleidingen medische hulpverlening in Rotterdam, Utrecht en Nijmegen. In beginsel hebben studenten die door fouten van hun opleiding een jaar vertraging oplopen recht op een vergoeding van zo’n twintigduizend euro.